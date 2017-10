El embajador de Estados Unidos en Perú, el ‘Mototaxi’ fujimorista y más en ‘Pepitas’

FUJIMORISTAS

La última encuesta de Datum reveló que un 63% de los peruanos considera que los fujimoristas son obstruccionistas. Además, un 10% votaría por Kenji Fujimori si postula a la Presidencia. Hummm...



EXPLOTÓ

Mauricio Mulder vivió intensamente el Argentina-Perú y explotó cuando el juez brasileño Walter Sampaio favorecía a los ‘gauchos’. El legislador descargó toda su ira por Twitter...



‘BRILLANTE’

PPK tampoco fue ajeno al partido eliminatorio. Calificó como ‘brillante’ la actuación del arquero Pedro Gallese. Afirmó que podría condecorar a los seleccionados...



BIENVENIDO I

Muchos se preguntaron por qué el fujimorista Bienvenido Ramírez no asistió al Pleno y a las comisiones que integra. Bueno, el hombre estuvo en ‘La Bombonera’. Nooooo...



BIENVENIDO II

Y para quienes no recuerdan a Bienvenido Ramírez, recurrimos al ‘Memorex’: Fue el que dijo que Alzheimer le da a las personas que estudiaron o leyeron mucho. ¡Qué cosa...!



CONDECORADO

Así que el embajador de Estados Unidos en el Perú, Brian A. Nichols, está de salida y ayer fue condecorado con la Orden El Sol del Perú en el Grado de Gran Cruz. Es hincha de Perú. Vale...



PROYECTO I

Siguen las críticas al proyecto fujimorista para sancionar la difusión de conversaciones de mensajería instantánea y telefónicas. Dicen que no permitirán que se debilite la libertad de prensa e información...



PROYECTO II

Un pajarito reveló que el proyecto respondería a la filtración del chat fujimorista llamado ‘Mototaxi’.



