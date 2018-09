Empleada acusada del robo a BCP de Breña pide a la policía investigar a todos los trabajadores y sospecha de compañera

Shirley Lorena Díaz Huerta , quien es acusada de ser la autora intelectual del frustrado robo a una agencia del BCP en Breña , manifestó que la policía debería interrogar a todos los trabajadores de esta agencia y reveló sus sospechas sobre una trabajadora de nombre 'Yeni', que tenía amistad con el vigilante que aceptó ser uno de los responsables del atraco, en un reportaje de Panorama.



"Ese soplo (dato) quizás (sea de alguien que) siga trabajando en el banco. Ysaías (el vigilante) era muy amigo de una compañera, que el día que me desvincularon del banco fue la primera en ir a mi casa. Yeny me dijo cómo estas, qué te pasa, por qué te están vinculado con esto", manifestó la extrabajadora del BCP.



Agregó que en ese momento ella no tenía idea de nada lo ocurrido porque 'estaba destrozada' luego que la sacaron del local. "Ella (Yeny) me dijo estaba asustada porque hablaba mucho él. 'Tenemos cosas privadas que hablamos', me dijo", añadió y acusó a esta nujer de tener más vinculo con el vigilante.



Hace unos días Shirley Lorena Díaz Huerta (26) se entregó a la Policía, enterada que las autoridades la sindicaban por el atraco al banco.



Por esta situación, incluso la Policía ofrecía una recompensa de 15 mil soles por su captura. Tras su captura, la simpática jóven fue recluida en el penal de anexo de mujeres de Chorrillos.



En declaraciones a 24 Horas, Shirley Lorena Díaz Huerta manifestó se arrepiente de haber bailado, ya que solo por eso la sindicaron del robo, además, dijo que no entiende porque el vigilante del banco la sindica.



En aquella ocasión, Díaz Huerta reiteró su inocencia y aseguró que su vida ya no es la misma desde que la sindicaron del robo al banco.



"Yo no he hecho nada", dijo Shirley Lorena Díaz Huerta entre lágrimas, reiterando su inocencia.



Panamericana TV