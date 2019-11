Emprende Trome: Conoce la historia de joven arquitecta que lanzó línea de los lentes de bambú 'Antarki' | FOTOS

Emprende Trome. En nuestro país existen parques productivos donde se cosecha el bambú, el cual es considerado como el acero vegetal, que sirve como materia prima de la marca peruana ‘Antarki’, que fabrica lentes de sol y de medida. Lizia Rivera, quien es arquitecta, decidió ingresar al nicho de la eco moda que está creciendo en el mercado, a través de la venta online y sus tiendas en el Jockey Plaza y Larcomar.



¿Por qué elegir unos lentes de bambú y no los tradicionales?

El bambú es un material extraordinario con el cual se puede hacer infinidad de productos, desde lentes de sol hasta una casa. El bambú genera que la huella de carbono sea menor, ayuda al medio ambiente, genera un círculo virtuoso creando espacios verdes y una mejor calidad de vida para las personas.

¿Qué personas compran sus productos?

Son aquellos que buscan una alternativa en el mercado, no solo por la marca sino para sensibilizarse con el planeta y contribuir con un mundo mejor.



Eres arquitecta de la UNI, ¿alguna vez se te pasó por la cabeza fabricar lentes?

Mi papá trabajó la madera por más de 40 años, entonces he visto la aplicación de productos muy simples desde reglas, escritorios, juguetes y cosas muy grandes como viviendas, y en algún momento hizo lentes como para jugar. Y me quedó la idea de que se pueden hacer objetos alternativos que tengan incidencia en la eco moda...



¿Cuál es la época de mayor demanda?

La época de verano, pero hemos visto la alternativa de abrir una línea de lentes ópticos para los meses de invierno, un nicho al que no habíamos ingresado, trabajamos con un laboratorio y hacemos todos los lentes a medida.

¿Cuánto tiempo tienen en el mercado?

Nuestra primera colección de lentes de madera y bambú fue en mayo del 2017.



¿Por qué ‘Antarki’?

‘Antarki’ es una palabra aymara que cuenta la historia de un niño que sueña con volar y que le pide ayuda a las fuerzas de la naturaleza para poder lograrlo.



¿Cómo resumirías la filosofía de tu empresa?

Crear un mundo diferente, el mundo que tenemos dentro y hacer que las personas participen en esta comunidad para que contribuyan a un mundo nuevo que queremos ver para todos.



¿Han viajado al extranjero para traer modelos o tendencias?

Trabajamos con las tendencias, siempre tenemos los modelos clásicos que son favorables para todo tipo de rostro, vemos todo internet que nos acerca mucho a ver lo que pasa en el mundo y poder acceder y tener ideas.



¿Los precios son accesibles al mercado?

Sí, trabajamos con lunas UV 400, lunas polarizadas, bisagras flexibles, tenemos garantía, cumplimos con muchos requisitos básicos en la calidad de un lente de esa categoría y competimos con precios accesibles, que varían desde 220 a 280 soles.



¿Qué es lo más difícil al emprender con una idea innovadora?

Nosotros hemos sido educados como arquitectos, no vemos temas de marketing y ventas. El hecho ha sido aprender, meternos ese chip porque puedes fabricar el modelo más hermoso, pero no sabes cómo venderlo y comercializarlo, y llegar al cliente es muy difícil. Hemos tenido que buscar muchas plataformas con pruebas y errores.

¿Cuáles son tus puntos de venta?

Actualmente trabajamos con el punto de venta online que es básicamente nuestra tienda virtual, usamos el Messenger virtual que atiende las 24 horas y gestiona las ventas, y tiendas físicas en Jockey Plaza y Larcomar.



¿Cómo se hicieron conocidos en el mercado?

Principalmente por aliados estratégicos, uno de ellos es Innóvate Perú donde ganamos un financiamiento que nos hizo despegar en puntos de venta y generar la estrategia de expansión; Kunan, Startup Perú, la red de moda sostenible.



¿Qué hacen para innovar?

Probamos nuevos materiales, buscamos en qué fallamos, qué pasó con la anterior colección, cómo poder mejorar o generar ideas que sean del gusto del público.



¿Cómo les fue este año?

Muy bien, abrimos el módulo de Larcomar que ha tenido gran acogida.



¿Qué planes se vienen?

Tener línea de relojes, trabajar con la shiringa, llegar a un público que demanda una alternativa distinta.



¿De dónde viene el bambú?

De plantaciones en Huancayo y próximamente de la cosecha de los parques productivos que hemos estado trabajando.