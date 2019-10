Emprende Trome

La delincuencia sigue creciendo en nuestro país y, en busca de seguridad, más personas optan por herramientas de vigilancia. Ante esta situación, Antonino Carmona, creador del Grupo Anku, que está 7 años en el medio y lidera el mercado en temas de seguridad, nos cuenta cómo es que este negocio tiene gran demanda y las grandes empresas mundiales han visto en esta empresa un socio estratégico en el Perú.



Las personas se sienten más vulnerables ante la ola delincuencial. ¿Esto ha hecho que aumente la demanda de los sistemas de seguridad que ofreces?

La demanda ha evolucionado mucho, ahora que hay más robos hay más empresas que ofrecen este servicio, pero nos hemos diferenciado en el tiempo y hemos crecido con base en nuestro servicio, la garantía y la posventa que otras empresas no manejan. Este es el punto de quiebre por lo que nuestra empresa es líder y se mantiene en el tiempo.

Dueño de empresa líder en cámaras de seguridad nos cuenta su historia de emprendimiento.

¿Por qué el nombre Anku?

Tratamos de buscar un nombre asociado a nuestras raíces. Anku significa negocio, transar en quechua, de ahí nace la idea del nombre.



Los emprendedores siempre están reinventándose para mantenerse en el mercado. ¿Cómo es tu caso?

Creo que por ser una empresa líder en este rubro, brindamos variadas capacitaciones y certificaciones a nuestro personal, ahí está el diferencial con otras empresas.



Comentaste que te habían asaltado y se habían llevado todos tus productos. También hemos visto casos en que los emprendedores han sido estafados. ¿Cómo haces para seguir adelante sin desfallecer?

Nosotros tenemos como consigna ser una empresa seria, tenemos respaldo de las marcas líderes a nivel mundial, ellos han confiado en nosotros por el transparente proceso de crecimiento.



¿Aún sigues trayendo tus productos de afuera?

No, hoy en día las marcas líderes nos respaldan, aquí llegan de China y de otras partes del mundo y nos recomiendan directamente. Estamos en la capacidad de atender a todo tipo de clientes.



¿Qué clientes tienes?

No sectorizamos a los clientes, aquí tratamos a todos por igual, podemos vender desde una cámara, un cable, hasta un proyecto grande. Tenemos clientes como Perupetro, una pesquera y también inmobiliarias.



¿Cómo los fidelizan?

Haciéndoles seguimiento, al terminar un trabajo manejamos una orden de servicio, dejamos constancia del trabajo y el cliente certifica si quedó satisfecho. Para manejar una cartera de 5 mil clientes tenemos un porcentaje alto de aceptación.

¿Cuáles son sus canales de venta?

Manejamos dos tiendas, el área corporativa para proyectos, un área comercial encargada de hacer conocer a los clientes nuestro trabajo de proyectos y de campo vía redes sociales.



¿Cuál es el producto estrella?

Contamos con dos líneas de seguridad e infraestructura. El producto que no ha tenido ninguna caída desde que empezamos han sido las cámaras de seguridad, no tienen pierde, en especial ahora las cámaras inalámbricas, que las pueden colocar en cualquier lugar y monitorear desde su celular.



¿Qué debe hacer un emprendedor cuando el negocio está bajo?

Tenemos la suerte de manejar una agenda, esto me permite programarme y saber cuánto tiempo tengo trabajo y cuando baja todo tratamos de generar negocios, y ahí es donde el área de marketing tiene mayor dinamismo, pues salen a buscar clientes.



¿Viajan para traer lo último en tecnología?

El otro año viajaremos a Estados Unidos para ver las tendencias, pero como somos abanderados de las mejores marcas, ellos nos hacen conocer las novedades de primera mano y los cambios que se dan en temas de seguridad.



Este año fue complicado por la coyuntura política. ¿Cómo les ha ido a ustedes?

Tenemos reunión con mi personal todos los lunes y este año fue duro, pero nos hemos mantenido en el rubro por encima de muchas empresas, hemos hecho un equipo donde todos son parte fundamental, por ello somos líderes en seguridad.

¿Qué planes tienen a corto plazo?

Salir de Miraflores y poner tiendas en los conos, tenemos clientes que vienen de Santa Eulalia, Lurín, Pachacámac y de otros puntos de la capital que nos piden expandirnos; además, vienen de provincia.



¿Qué les recomendarías a las personas a las que les gustaría tener su propio negocio?

Que tienen que ser constantes en la vida, no decaer, sacar las piedras del camino que son pruebas para llegar a concretar tus sueños.



¿Quién es tu principal competencia?

Soy competencia de todos, de aquí salen varios negocios que tratan de imitarnos, duran entre 6 y 7 meses y luego desaparecen. Yo no compito por el precio, lo mío va más allá, lo que ofrecemos es calidad de servicio, atención al cliente y eso no tiene costo.



Ahora los delincuentes manipulan las cámaras para cometer el delito. ¿Hay cámaras que no pueden ser violentadas?

Las cámaras que ofrezco de la marca Hik Vision fueron creadas por la Armada china, que tiene su línea comercial, la misma que cuenta con un sistema inviolable, tiene configuración de seguridad y es través de notificación con un código.

El talento humano es importante para cualquier negocio, ¿qué les dices a tu personal?

Que la vida es difícil, de constantes retos, hay que hacer bien las cosas con uno mismo y con los demás, porque así es como a uno lo recuerdan. Cuento con un personal que trabajó conmigo 5 años y con hermanos venezolanos con los que llevo dos años, trabajan bien y no he tenido ningún problema.