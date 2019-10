'Poke 51', el negocio que en solo seis meses ha logrado cautivar a grandes y chicos ¡Aquí te contamos su historia!

Con tan solo seis meses en el mercado, ‘Poke 51’ se ha convertido en un negocio exitoso, pues sus creadores, amigos de mucho tiempo, Diego Hanza, Stefano Raffo y Richard Fernandini, se dieron cuenta de que la tendencia de la comida saludable es todo un ‘boom’. Todos los días presentan innovadores platos que han cautivado a niños, jóvenes y adultos, quienes llegan a sus locales de Miraflores y del Jockey Plaza. Stefano nos cuenta la historia.



¿Cómo un emprendedor puede identificar un nicho de mercado que podría ser rentable?

Quisimos llegar a un punto medio de un poke bar que tiene un poder adquisitivo medianamente bajo y un sushi bar de lujo de poder adquisitivo alto. No había nadie que cubra ese nicho, la única forma es viviéndolo. Las ideas de los emprendedores nacen por la necesidad de uno mismo.



¿Y cada uno en qué se desempeña en este emprendimiento?

Diego, a quien se le conoce como ‘Camión’, ha tenido mucha experiencia en temas gastronómicos, Richard en temas administrativos, notariales y legales, y yo en marketing.



¿Ustedes lograron distinguir que había un público ávido por esta propuesta?

Hicimos una cosa rara y especial, a eso que le llaman marcha blanca, utilizas procesos, sabor de la comida, los platos. Nosotros nos demoramos un mes y ayudados por las redes sociales buscamos productos que puedan ser impactantes para el ojo. Ganamos público y respaldamos el éxito con el sabor de los productos.



¿La alimentación saludable es una tendencia en el mundo?

Estamos en este nuevo ‘boom’ de la comida sostenible, en nuestro caso la base es la proteína de pescado que sabemos de dónde viene, pues sale de una piscigranja de Chile. Además, hay platos con quinua acompañados de verduras, como lo prefiera el cliente.



¿Cuáles son los platos que tienen más demanda?

Los pokes, el plato bandera es el P51 que nos catapultó al éxito, el sushi furai hecho sánguche, la popular causa en un estilo diferente,

El boom de los 'pokes' en Emprende Trome El boom de los 'pokes' en Emprende Trome

¿Cuál es el perfil de sus clientes?

El 70% son mujeres, el resto son hombres, el rango de 25 a 45 años. Vienen familias, gente joven que quiere tomar un trago en un ambiente agradable.



¿Qué consejos le darías a la gente que quiere abrir un negocio relacionado a comida?

Que en verdad crean en su idea, que se arriesguen, que salten la reja, es la única forma de medir si tenían razón de hacerlo. La gente es exitosa cuando ha fracasado muchas veces en el camino.



¿La propuesta fue aceptada rápidamente por el púbico?

Sí, muy rápido porque no había en el sector medio esta propuesta para el que quiere comer bien sin gastar un platal.



¿Cuál crees que ha sido el secreto del éxito?

El éxito de ‘Poke 51’ ahora es tan fuerte, un buen producto para delivery, pero el negocio en situ es bien atractivo. La gran parte de las ventas es el delivery de los bowls que es un 95%. Lo que más vendemos en el restaurante son las causas, la gama de sashimis, nigiris y platos a la carta. Esa combinación de platos es interesante.

Dueños de 'Poke 51' nos cuentan su historia en Emprende Trome

¿Qué errores no volverían a cometer?

Nos hubiese gustado una planificación más ordenada, todo fue orgánico, poco a poco nos estamos ordenando.



¿Tienen posibilidades de ir al extranjero con esta propuesta?

Nos han dicho que sería un ‘boom’ en Chile, sumado a Colombia. Son propuestas no lejanas que vamos a hacer a mediano plazo, pero tenemos mucho por hacer aquí en Perú con locales propios como en delivery.



¿Por qué ‘Poke 51’?

Porque el 51 es el código de Perú y porque la onda del poke se dice que viene de Hawái cuando en nuestro país tenemos arroz, palta, col, mango y otros ingredientes que podemos conseguir aquí.



¿Cómo marcan la diferencia con la competencia?

La dedicación que le metemos al negocio, es como nuestro bebé, como dice ‘Camión’: hay que empujar el carrito aún siendo victorioso, no podemos bajar los brazos. Un 40% (de negocios) terminan cerrando porque es complicado mantenerse en una plaza como Perú. Cuanto más tiempo le dediques y lo engrías, mejor va a salir.

'Poke 51', una nueva empresa que ha sido un boom de ventas en solo seis meses 'Poke 51', una nueva empresa que ha sido un boom de ventas en solo seis meses

¿Qué más le agregan a su propuesta?

Una buena música, coctelería, un buen ambiente, detalles que influyen en el resultado final, aquí la magia son los detalles.



¿Los precios son accesibles al mercado?

El ticket promedio es 40 soles, 33 si lo armas tú o 30 si viene predeterminado. Con uno es más que suficiente.



Se dice que al peruano le gusta comer bien. ¿Ustedes qué piensan?

Somos muy tragones, nos gusta que nos sirvan bien. Si vas a pagar 30 soles tiene que haber amor en ese plato, nada gourmet, viene tu bowl de canchita y wantan frito mientras esperas tu pedido.



¿Qué tan innovadora es esta propuesta?

Es una fusión entre la cocina peruana y la cocina japonesa, vamos sacando cosas diferentes, hemos cambiado de carta 5 veces.



¿Cuáles son sus canales para promocionarse?

Nos promocionamos en redes sociales, el Instagram y el Facebook son herramientas potentes para nosotros.

¿Qué se viene para ustedes?

Dos proyectos recontra interesantes. Hemos cerrado contrato con Mercados Peruanos para habilitar un poke bar en Vivanda de Pardo, Benavides, Plaza Vea de Las Begonias y de La Rambla. Entrar en cocinas invisibles en Pueblo Libre y Surquillo para hacer delivery y alimentar nuestros puntos de venta.