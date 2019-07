Emprende Trome: 'Quinoa Café', el sueño hecho realidad de tres primas que lo apostaron todo por su negocio propio

Ariana Ferraro, Alexia Cook y Thais Maggiolo son primas hermanas. Ellas decidieron arriesgar todo, renunciando a sus trabajos corporativos para emprender la más exitosa cadena de comida saludable ‘Quinoa Café’. La inversión para el primer local fue con un préstamo de amigos y familiares, cada una de ellas trabajó en diferentes áreas del negocio y ahora, con siete locaciones, analizan ingresar al extranjero.

¿Cómo es que deciden iniciar este negocio de comida?

Alexia: Por coincidencia somos primas hermanas y hace siete años en Navidad estábamos conversando sobre nuestras vidas y las tres nos dimos con la sorpresa de que queríamos ver algo del rubro. Somos conscientes de la alimentación saludable, Thais es maratonista, yo en ese momento me estaba titulando en Health Coach, luego lo hicieron ellas. Ariana terminaba su maestría en Madrid y regresaba para poner un negocio. Las estrellas se alinearon y decidimos mandarnos juntas. En febrero registramos la empresa y en noviembre abrimos las puertas del primer local.



¿Cómo fue la aceptación del público con este nuevo concepto?

Desde el comienzo fue un gran éxito, estamos muy contentas. Obviamente, al principio fue algo caótico, pero tuvo gran acogida desde el primer día.



¿Qué fue lo más difícil para entrar al mercado?

Alexia: Encontrar el local y que apuesten por ti, este tipo de edificios buscan marcas Premium, trabajamos bastante y conseguimos que apuesten por nosotros, fue un hito importante. El primer local fue en el centro empresarial de San Isidro, a eso le debemos parte del éxito.



Leí que esta propuesta la desean replicar en el extranjero.

Alexia: Tenemos planes de irnos a la región porque el concepto ha tenido mucho éxito acá, hemos visto que hay algunas propuestas del rubro en otros países, pero nada igual a Quinoa, además todo lo peruano es exitoso afuera, la comida peruana ya de por si es una marca y podemos aprovechar eso.

¿Cuál fue la inversión al iniciar este negocio?

Ariana: La verdad es que no teníamos plata, siempre hemos sido de bajo presupuesto, de invertir solo lo necesario. El primer local fue con préstamos de familias y amigos, y los siguientes locales con flujos propios, préstamos y bancos, no tuvimos inversionistas.



¿Qué fue lo más importante para dar el primer paso?

Alexia: el hecho de cómo nos metimos de lleno al negocio.

Ariana: Dejamos el trabajo corporativo para dedicarnos a esto y pasar por cada una de las áreas, cocina, barra, caja, meseros.

Thais: no conocíamos el rubro, somos administradoras y economistas, tuvimos que meternos en todas las partes operativas.

¿De dónde son sus insumos?

El 99% son peruanos, algunos son orgánicos como las lechugas, el cacao, el café.



¿Cuándo se dieron cuenta que esto funcionaba?

Ariana: Desde el día 1 porque fuimos los primeros, no había competencia, tuvo gran acogida y sabíamos que funcionaría en otros lados, había clientes recurrentes que venían de 3 a 5 veces por semana.



¿De qué manera fidelizan a sus clientes?

Alexia: Estamos enfocadas en los detalles, los chicos ya conocen a los clientes y saben qué les van a pedir, compensamos por el número de visitas con un software, por cada cinco visitas te dan un muffin y por cada 10 almuerzos uno gratis.



¿Cuáles son los valores de la marca?

Tratamos de hacer una marca súper relacionable, resalta el emprendimiento, la transparencia en todo lo que hacemos. No hay nada oculto, el trato al personal es igual al que se le da al cliente, queremos dar línea de carrera al personal y que el cliente siempre se vaya con una sonrisa.

¿Cuál es el perfil de los clientes?

Ariana: Bien variado, chicos de colegio hasta gente mayor, un perfil de gente moderna que les gusta verse y sentirse bien, que les gusta las cosas nuevas, el medio ambiente, práctico y casual en un ambiente bonito, cálido, con buena música.



Empezaron ustedes tres, ¿cuántas personas las acompañan ahora?

Somos más de 100.



¿Al peruano le gusta comer bastante o es un mito?

Alexia: Al peruano le gusta comer bien en porciones justas.



¿Por qué Quinoa?

Creemos que la quinua refleja la nutrición peruana, es una súper food, le cambiamos la U por la O para diferenciarnos del nombre genérico y registrarla.

¿De qué se trata cuando hablamos de comida saludable?

De variedad, nosotros no vamos por una dieta restricta, no somos ni veganos ni vegetarianos, hay mucha variedad, mientras más colorido es el plato es mejor, con frutas y verduras, una alimentación balanceada con la mayor cantidad de verduras, proteínas, carbohidratos y buenas grasas.



¿Cómo se ven para el Bicentenario?

Alexia: Tener cuatro tiendas más, abriendo unas cocinas para delivery y con presencia en el exterior.



¿Qué platos tienen más demanda?

Ariana: Los bowls con quinua y las ensaladas.