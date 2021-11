Huarique. La experiencia de haber trabajado en los mejores restaurantes de Lima y en el extranjero avalan la buena sazón de Brian Dios Campos, quien en diciembre del año pasado abrió su negocio ‘B2 Cocina con Kalle’ en Villa El Salvador. A la par de su emprendimiento, trabaja como profesor de gastronomía y hace videos enseñando a preparar comidas saludables para evitar la desnutrición.

“Soy chef hace 13 años y decidí seguir esta profesión porque me di cuenta de que la cocina une a la familia. Al inicio lo tomé como un hobbie, luego me encantó y me metí de lleno en esto. Mi constancia y dedicación hicieron que trabajara con el chef Virgilio Martínez Véliz e incluso fuera a Chile. Todas las experiencias que viví me han ayudado a consolidar mi sazón”, cuenta este pujante emprendedor de 31 años.

Empezó con la comida marina y en el camino fue sumando platos criollos. Así apareció en su carta el ‘chancho de la vecina’ (trozos de cerdo al cilindro con fetuccini al pesto), la carapulcra con sopa seca y el famoso ‘combinado’, que trae chanfainita, tallarines, cebiche clásico, chicharrón de pota y papa a la huancaína.

Puedes ver su carta, promociones y números para el delivery en su página de Facebook e Instagram (@b2cocinaconkalle) . También ofrece el servicio de catering y cenas navideñas.

Su constancia y dedicación hicieron que trabajara con el chef Virgilio Martínez Véliz e incluso fuera a Chile. Fotos: Trome

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Trabajaba como mototaxista y hoy es el ‘Rey del Cebiche’ en SJM | Huarique

Joven se ganaba la vida manejando en las calles de San Juan de Miraflores, pero el nacimiento de uno de sus hijos lo impulso a abrir su cebichería. Su mejor plato es la ‘Parihuela Pamplonera’

Parihuela pamplonera

HUARIQUE. Gerson Jaime Gonza Cuba (25) vive en un barrio complicado en San Juan de Miraflores, donde muchos de sus conocidos tienen problemas con la ley. Sabía que si seguía el camino del mal, su familia sufriría. Decidió entonces trabajar como mototaxista y estudiar para ser chef. Hubo días en que el dinero no alcanzaba, pero nunca se desvió del camino del sacrificio. Hoy, dirige orgulloso la cebicheria ‘Matatan Pescados – Mariscos’.

“Muchos chicos de mi edad, hoy están presos o tienen problemas de drogas. Yo decidí esforzarme porque quiero demostrar a todos que los sueños se cumplen con esfuerzo y dedicación”, aseguró. Gonza supo que tenía que elegir un nombre especial para su local, que le recuerde sus años de adolescente y por eso pensó en ‘Matatan’. “No significa nada malo, sino es por la película ‘Talento de Barrio’, donde actúa Daddy Yankee”, recuerda.

En estos tres años que lleva abierto el local, el plato bandera es la ‘Parihuela Pamplonera’, que consiste en cangrejo Popeye, una cabrilla de 250 gramos, caracol, langostino, pota, conchas de abanico, yuca sancochada y bañados en concentrado especial de mariscos.

Matatan Cebicheria se encuentra ubicado en MZ S3 Lt 31 sector Miguel Grau, Pamplona Alta, San Juan de Miraflores. Puedes encontrar promociones y ofertas en su Facebook (@Matatan Pescados – Mariscos) y para delivery puedes comunicarte al 962-160-739.

MÁS INFORMACIÓN:

Vecina de Comas ha mantenido a flote su restaurante gracias al delivery

Chef tenía una escuela de gastronomía y por el Covid la convirtió en restaurante

Emprendedor ofrece hamburguesas de una forma novedosa: en platos