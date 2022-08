‘No sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que te queda’. Esta es una frase que puede definir a Sandra González Vilca, quien perdió a su padre durante la pandemia. Él era un hombre muy trabajador, luchador y con gran sentido del humor, que abrió hace 40 años la bodeguita ‘Huanca’ en el corazón de Santa Anita.

“Mi papá (Sebastián González) vendía verduras en Jesús María. Como mi mamá se quedaba en casa, él decidió abrir una pequeña tiendita para que ella atendiera y así tener un ingreso más. Empezó a traer la mercadería de a pocos en su triciclo. Él era una persona muy activa y bromista. Gracias a su personalidad logró fidelizar a muchos clientes”, recordó la comerciante de 44 años.

Lamentablemente, estar encerrado en casa al inicio de la pandemia le provocó un derrame cerebral a su papá. “Lo llevamos al médico y ahí descubrieron que tenía un tumor en la cabeza. Ya estaba grandecito, hicimos todo lo posible, fuimos a Neoplásicas, pero no resistió y falleció”, contó entre lágrimas.

Esta pérdida no podía tumbarla porque tenía que velar por su mamá Estela Vilca y también sacar adelante la bodega, pues ya había tomado la posta desde el 2012. “En este tiempo implementé el delivery y el pago con Yape. Además, me capacité en la Escuela de Negocios de Coca Cola, ahí aprendí sobre marketing, finanzas para bodegas, ubicación de los productos y muchas cosas más. Todo esto me ha ayudado a captar más clientes. Ahora trabajo duro para sacar adelante el legado que mi padre me dejó” , resaltó Sandra.

TIP

Los bodegueros necesitan tener capacidad resolutiva. Es decir, si encuentran un problema en su negocio, deben lanzar una lluvia de propuestas para encontrar la solución.

La bodeguita 'Huanca' abrió sus puertas hace 40 años en el corazón de Santa Anita. Fotos: Trome.

TRES FACTORES QUE HARÁN QUE TU NEGOCIO CREZCA

♦EL TRATO. Este debe incluir el lenguaje verbal (qué decimos y cómo lo decimos) y el corporal (los gestos del cuerpo que nos indican la buena disposición para atender).

♦EL TIEMPO DE RESPUESTA. Los clientes valoran la rapidez de la atención, pero este debe ser con calidez y entusiasmo.

♦LA IMAGEN DE LA PERSONA QUE ATIENDE. Esta incluye la higiene personal y el uso de una vestimenta limpia y acorde al negocio. Por ejemplo, pueden utilizar un mandil.

