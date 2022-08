Un empresario denunció que inescrupulosos realizaron varias transferencias desde su cuenta bancaria los días 26 y 27 de julio por más de S/780 mil. Reveló que nunca sufrió el robo de su celular ni equipos electrónicos que tuvieran su información personal, por lo que pide al banco celeridad en su caso ya que ese dinero está destinado al pago de proveedores y trabajadores.

Más información Lince: acuchillan a meretrices en edificio y arrojan a una de ellas desde el quinto piso

“ La verdad que el día martes 26 de julio hacen transferencia de 227 mil 857 soles y también de 287 mil 386 soles. El día miércoles hacen transferencia de 215 mil 846 soles. Yo me doy cuenta cuando agarro mi teléfono porque quería hacer el pago de planilla y ahí aparece que mi usuario estaba bloqueado ”, detalló en diálogo a América Noticias.

“ Yo llamo al banco BBVA y me dicen que mi cuenta estaba bloqueada. Hasta ese día habían hecho transferencias de algo de 731 mil soles ”, añadió.

Empresario denuncia robo en sus cuentas

Tras tomar conocimiento del robo de su dinero, acudió a la sede del banco en Puente Piedra donde le informaron que los delincuentes habían hecho dos transferencias más de 28 mil 758 soles y 27 mil 846 soles pese a que su cuenta había sido bloqueada.

“ El banco me dice que ellos no tienen acceso, que ellos no pueden ver la cuenta, me mandan a la agencia Ate Vitarte donde saqué la cuenta. Ahí la señorita gerenta me dice que está investigación, que se le informó al banco y va a pasar por cinco filtros. Que en 30 días calendario me dan una respuesta ”, señaló.

“ Yo tengo que pagar a mis proveedores, mi personal en planilla, no puedo esperar ese tiempo. Yo pienso que han vulnerado el sistema del banco y han hecho transferencias de mi cuenta que nunca he autorizado ”, acotó.

El agraviado comentó que, tras asentar la denuncia correspondiente, el personal policial le informó que ya tendrían identificado a los responsables de las transferencias y habrían detenido a uno de ellos.

“ Lo que yo exijo es que el banco devuelva el monto que es demasiado alto y que nunca he autorizado esa transferencia. Hasta ahorita desconozco a qué cuentas se han transferido, a nombres de quiénes están ”, puntualizó.

El citado medio señaló que hasta el momento se desconoce la modalidad que han usado los delincuentes poder hacer transferencias tan altas que se elevan a más de 780 mil soles.

Respuesta del BBVA

Con respecto a la noticia difundida sobre el caso de la empresa Inversiones Aisa, el BBVA informó que el cliente ingresó una solicitud que “se encuentra en proceso de revisión dentro del plazo legal vigente”, por lo que se comunicará con sus representantes a través de los canales oficiales para darle una respuesta “en más breve plazo”.

El BBVA recordó a la opinión pública en general las siguientes acciones de seguridad:

- Nunca instalar un software, programa o aplicación en sus equipos tecnológicos cuyo origen sea desconocido.

- No confiar en correos o mensajes que ofrezcan premios o que generen alarma para solicitar datos o información sensible.

- Ser muy cuidadosos con las páginas web que visitan.

- Activar las opciones que aumenten la seguridad de sus equipos electrónicos.

VIDEO RECOMENDADO

Los niños de 5 a 11 años ya podrán recibir la tercera dosis contra la COVID-19. Entérate de todos los detalles en este video.

TE PUEDE INTERESAR

Los depravados del Grindr: contactan a sus víctimas por app de citas, los dopan y luego les roban | VIDEO

Estado de emergencia por la inseguridad ciudadana en Lima y Callao se amplía por 45 días más