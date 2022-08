Un empresario acaba de hacer el retiro de S/14.000 en una sede del Banco de Crédito del Perú (BCP), en el distrito de Breña. Jamás imaginó que delincuentes seguirían el taxi donde se transportaba para robarle todo el dinero. Los hechos se produjeron en el Jr. Sullana.

En las imágenes difundidas por América Noticias, se observa que detrás del taxi -donde se transportaba la víctima- lo seguía una camioneta negra, la cual les cierra el paso y descienden dos sujetos armados con pasamontañas.

Los hampones amenazan al conductor y el empresario que tenía el dinero en su canguro. En un primer momento, el agraviado forcejea con el delincuente, pero prefiere no arriesgar su vida y le entrega todo. Los ladrones al tener el botín caminan a su vehículo siempre apuntando a sus víctimas y huyen. Todo sucedió en menos de 30 segundos.

“Eran dos con arma, me encañonan a mi primero, después al chofer también lo encañona y solo piden la plata. Cuando le doy mi billetera, mi celular, no se iban. Ellos querían la plata. Me tiraron un cachazo a mí y al chofer. Cuando he sentido que era un arma de verdad ahí recién le he dado el canguro. Con toda casaca se la llevaron”, contó la víctima.

Según el matinal, el empresario había retirado el dinero de una agencia del banco BCP ubicada en la Av. Venezuela. Él iba a comprar materiales de ferretería, además, parte del dinero era de un cliente.

“Ellos sabían todo. La del banco que me atendió para despacharme me hizo a demorar demasiado. Me dijo tengo billetes de S/200, de ahí me saca billete de S/100 los guarda, billete de S/50. No sé si el banco también tenga que ver en esto. No sé qué pensar. Adivinos no son para que sepan que tengo la plata ahí”, señaló.

Una testigo que pasaba por la zona al momento del atraco logró anotar la placa del auto de los hampones, sin embargo, estos habrían clonado la placa de una camioneta del mismo modelo.

Se conoció que el agraviado ha puesto la denuncia en la comisaría de la unidad vecinal de Mirones.

