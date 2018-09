Mantenerse vigente es la prioridad de las empresas a nivel mundial y para ello, necesitan reinventarse cada día. Bajo esta premisa, el Consejo Empresarial Colombiano (CEC), realizará por tercera vez el Foro Empresarial Colombia - Perú, dónde se expondrán las estrategias más efectivas para el crecimiento de compañías pequeñas, medianas y grandes.



Serán más de mil empresarios los que participarán de seis conferencias magistrales, paneles de discusión y una rueda de negocios comerciales, donde empresas peruanas y colombianas tendrán la posibilidad de lograr un mayor acercamiento empresarial e iniciar nuevos vínculos.



El foro se iniciará con el tema 'liderazgo en gestión humana en la era de la transformación digital', como un proceso mediante el cual las compañías y sus equipos de trabajo deben cambiar su manera de hacer las cosas y utilizar los beneficios de la tecnología, plataformas, nube e inteligencia artificial para lograr optimizar sus procesos.



Cabe destacar que especialistas en el tema han advertido que aquellas empresas que no se transformen digitalmente no tendrán futuro. Por eso, este aspecto será profundizado en el Foro por los expertos de Recursos humanos más representativos de ambos países.



Según el último informe Global de Competitividad 2017 -2018 (que evalúa los factores que impulsan la productividad y crecimiento en 137 países), Suiza, Estados Unidos y Singapur ocupan los primeros lugares. Mientras que en Latinoamérica, Colombia ocupa el puesto 66 y Perú el lugar 72.



Por ello CEOS, gerentes generales y conferencistas internacionales serán los encargados de desarrollar los paneles especializados en: Innovación y Competitividad elementos que permiten que las empresas tomen decisiones exitosas y productivas, además de minimizar riesgos, ahorrar costos y conocer mejor al consumidor. Conozca los casos de éxito más innovadores que han llevado a estas empresas a destacarse en un mundo tan cambiante como el de hoy en donde la competitividad es una consecuencia de la innovación.



El III Foro Empresarial Colombia - Perú se llevará a cabo el próximo jueves 27 de setiembre 2018 de 8:00 am a 6:00 pm en el Hotel Marriot de Miraflores.