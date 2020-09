La empresa Enel Perú informó que este lunes 7 de septiembre habrá una nueva suspensión temporal del servicio de luz del 7 al 13 de septiembre en zonas específicas de Lima y Callao. Los cortes de luz se desarrollan de manera preventiva, con el objetivo de evitar riesgos y asegurar más bien el óptimo estado la red eléctrica.

“Es preciso resaltar que estos cortes se realizan de manera preventiva, de acuerdo a las exigencias del ente regulador, y en línea con el plan de inversiones de la compañía”, señaló la empresa en su web.

Conoce cuáles son los distritos afectados y los horarios:

LUNES 07

San Juan de Lurigancho (10:00 – 15:30)

Asentamiento Humano Santa María Ampliación 1 Mz A3-B3-C3-D3

Puente Piedra (09:00 – 17:00)

Urbanización Las Casuarinas de Copacabana Mz B, Prolongación de Vivienda Paraíso del Norte Mz A-C, Asociación Huertos de la Libertad Mz B-C-D, Asociación Los Jazmines de Copacabana Mz A-D, Asociación de Vivienda El Edén de Puente Piedra Mz A-B-C-F, Asociación Paraíso del Norte II Mz B, Programa de Vivienda Paraíso del Norte Mz A-B-C, Asociación Las Begonias de Copacabana Mz A-B-C, Asociación de Vivienda San Miguel de Copacabana Mz B-C-F-G, Asociación Los Portales de Copacabana Mz D-E, Asociación El Buen Progreso Mz B-D, Ca Los Frutales Mz A-B, Asociación de Vivienda El Progreso Mz A-B, Programa de Vivienda Los Olivos de Puente Piedra Mz A

San Juan de Lurigancho (10:00 – 15:00)

Pasaje Huáscar Sct C Mz 100A-146A-147A-148A-150A, Asentamiento Humano Upis Huascar Sct C Mz 150, jirón Arica Mz 101A-102A, calle Peru Mz 101A-102A, Av. Jose C Mariategui Mz 101A-102A, jirón Cuzco Mz 102A-103A, jirón Junín Mz 103A, Av. Las Américas Mz 103A, jirón Chelin Mz 151, Paseo Huaraz Mz. 101A-104A, Áncash Mz. 152A, calle Talara Mz 152A y jirón Leone Mz. 100A.

MARTES 8

Magdalena (09:00 – 17:00)

Avenida Costanera S/N (AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C.), Avenida Circuito de PLayas-Ciclovía Costa Verde (TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.), Avenida Costanera S/N, otros Circuito de Playas Pie de Poste 14725 (VIETTEL PERU S.A.C.), Malecón Costa Verde (MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA), Avenida Costa Verde S/N (MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA DEL MAR), Otros Playa Marbella S/N Costa Verde Grifo Primax (OPERACIONES Y SERVICIOS GENERALES S.A), Avenida Costa Verde-Proyecto Juegos Panamericanos (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL), Avenida del Ejército cdra 2-3, Jirón Saenz Peña cuadra 1, Avenida del Ejército 231 (BÉLGICA EDIFICACIONES S.A), Avenida del Ejército 281 (HISPANO PERUANA DE CONSTRUCCIÓN 2011 S.A), Avenida del Ejército 361 (ENTEL PERÚ S.A.), Ca Malecón Grau 115/19/35/45 (LA FAMILIA GRUPO INMOBILIARIO S.A.C.)

Callao (08:00 – 18:00)

Urbanización Portales del Aeropuerto Mz C-D-E-E1-F-F1-J-J1-J2-K-L-M, Urbanización Alameda Portuaria Mz. C-E1, Asociación Alameda Portuaria Mz A-B-C-D, Avenida Elmer Faucett 5395 (GRIFO LOS PORTALES S.A.C.), Asociación Alameda Portuaria Etp II Mz D, Av Faucett/Canta Callao S/N (MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO), Asociación de Vivienda Residencia La Taboada Mz A-B-C, Aeroresidencial Faucett Mz A, Calle Córpac Mz. A, Urbanización Los Portales de Santa Rosa Mz J1-M

Ventanilla 808:00 – 16:00)

Asentamiento Humano Tiwinza Mz A-B-C-S-T-U-W-X-Y-Z, Asociación de Pobladores Alborada parte Alta Mz. S, Ahm Tiwinza Ampliación Parte Baja Mz A-B-C

Comas (13:00 – 15:00)

Asentamiento Humano Huertos de Tungasuca Av. Heroes del Cenepa cuadra 15, Av. Trapiche Mz. A

Chancay (08:30 - 14:30)

Avenida. 1ero de Mayo cuadra 6 7 y 8, Pasaje 1ero de Mayo, Av. 28 de Julio cuadras 1 y 2, Pasaje Los Olvos, ubicado en el distrito

MIERCOLES 09

Rímac (09:00 – 19:00)

Asentamiento humano Vista alegre pasaje Machu Pichu Mz 4, Asentamiento humano Leticia Mz T-W-X-Y-Z, Asentamiento humano Leticia sector 3 Pasaje 2 de Mayo Mz T-Y, Avenida Francisco Bolognesi Piedra Liza cuadra 1-2-3, Avenida Principal cuadra 1-2-3-4-5-6, asentamiento humano Santa Rosita Mz 5-7, Avenida Alfonso Ugarte cuadra 3, Avenida Progreso cuadra 4-5-6, Mz 12-13, Urbanización Piedra Liza 2° pasaje Santa Rosa cuadra 2, Avenida 9 de Octubre cuadra 6, Manzana 1, Asentamiento Humano Vista Alegre Tres Compuertas Mz 5-7-8-9, jirón Miguel Grau cuadra 2, Avenida 9 de Octubre Urbanización Piedra Liza (GRIFO SAN ANTONIO EIRL), 3era Paralela cuadra 2-3, 2da Paralela cuadra 3, 5ta transversal cuadra 3, 2da Transversal cuadra 2, Pasaje transversal cuadra 3, Avenida Santa Rosa cuadra 1-2-4.

Puente Piedra (08:00 - 16:00)

Asociación Criaderos de Animales Pampa la Coronela Mz A-K, Ahm Cerro Primavera Mz A-B-D-E-H-I-J-K-M, Asociación de Vivienda Cerro Primavera Mz J, Asentamiento Humano Nueva Primavera Mz A-C-D, Asociación de Poses Nueva Primavera 30 de Septiembre Mz A-B-C-D-E-F, C.P La Grama San Juan La Coronela Mz H1, Avenida Neptuno cuadra 1

Carabayllo (09:30 - 17:00)

Asociación Agropecuaria de las Lomas de Carabayllo Mz B5-B6-C3-C4-D1-D2-D3-K, asentamiento humano Los Jardines Sector La Quebrada Mz A-C-D-E-E1-G1-IJ- K-L-M-N-O-O1-P-Q-R-S-S1-T-Y-V-V1-X, Agrupación Familiar Tinca Ecológica Mz A-B, Agrupación de Familia 27 de Octubre Lomas de Carabayllo Mz A-B-C-D, Ahm Proyt Integral Las Lomas de Carabayllo Mz K, Asentamiento humano Las Palmeras de Lomas de Carabayllo Mz J, Agrupación Vecinal Las Palmeras Lomas de Carabayllo Mz C-E-F-I-LL, Asentamiento humano Proyecto Las Lomas sector Cruz del Norte II Mz B3-B5-B6-B7-C3-C4-D1-D2-D3-F1

Carabayllo (09:00 - 16:30)

Asoc de Viv Los Rosales Mz A, Proviv El Portal de Carabayllo Mz B1, Proviv Los Portales de Carabayllo Mz A-B-C, Asoc Los Alamos de Carabayllo Mz A-C, Asoc Viv Nicanor Arteaga Mz A-B

JUEVES 10

San Juan de Lurigancho (09:00 – 17:00)

Urbanización Las Begonias Mz B-E, Asoc Prop Las Begonias Etapa 2 Mz C-D-E, calle los Jacintos cdra 21, jirón Las Gravas cuadra 21, Jirón Las Turmalinas cuadra 1-2-3, Mz E1, jirón Salitre cudra 21, Calle Los Zafiros cuadra 21, jirón Las diamantinas Mz S, Urbanización La Huayrona Mz B-B1-D1-H-H1-I-L-N-Q-S-T-U-V-W-X-Z1, jirón Las Gemas cuadra 2-4-5, jirón Los Ópalos cuadra 21, Avenida 13 de Enero cuadra 21-22, jirón Los Rubíes cuadra 21, jirón Las Piedrecillas cuadra 4-5, Avenida Los Postes Este cdra 3-4

San Juan de Lurigancho (10:00 – 17:00)

Asentamiento humano Cerro Vista Alegre Ampliación A- Bayóvar Ampliación Mz A-B-B1-C-D-E-F-G-H-I.

Carabayllo (09:00 – 17:00)

Asentamiento humano Santa Ana Mz A-B-C-E-G, Asentamiento humano Vista Alegre Mz A-B-D-E-F-G, Asentamiento humano El Progreso Mz A-A1-B-D.

Supe Pueblo (08:30 - 17:30)

Centro Poblado El Porvenir del distrito de Supe.

Chancay (06:30 - 17:30)

Peralvillo Alto, Miramar, Miguel Grau, Centro Poblado Paraiso, Pasamayo, Sector de Chacra y Mar; ubicados en el distrito de Chancay.

Chancay -Aucallama (09:30 - 17:30)

Los Álamos Mz L: B, D, E, I, J, K, N, P, Q, T, U, W, X, Z del distrito de Chancay y Sector Huarancgal y Pasamayo Bajo, predio rural Pasamayo Parcela 10 del distrito de Aucallama.

VIERNES 11

San Miguel (10:00 – 18:00)

Jirón Paititi 345 (CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REGA EIRL), Solitario de Sayán cuadra 4, calle Manco II cuadra 6-7, Rosa Merino cuadra 3, jirón Paititi 2-3, Avenida A Razuri cuadra 2-3, Calle Aguilar cuadra 5, jirón Paititi 360-364 (CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA REGA EIRL), jirón Manco II 720 (CONSTRUCCIONES RARAZ SRL), Humedales de Magallanes cuadra 2, Naylamp cuadra 1, Avenida Andrés Rázuri 248 (SOHE SAC), Avenida Andrés Rázuri 357 (GADAL INVERSIONES S.A.C.), Gutiérrez Quintanilla cuadra 1, Avenida Andrés Rázuri 276 (INMOBILIARIA Y EDIFICACIONES ATLAS S.A.C), Avenida Andrés Rázuri 240 (BOB THE BUILDER S.A.C.), jirón Manco II 768-770 (ALTAMIRA PROMOTORA S.A.C), Av Andrés Rázuri 399 (HSC OVERSEAS GROUP SAC)

San Martín de Porres (09:00 – 19:00)

Calle Pinar del Río cuadra 25-26, jirón Sao Paulo cuadra 26-28, Jr Huanuco cdra 30-31-32, jirón Camana cdra 4, jirón Filadelfia cdra 25, Jr Villarica cdra 3-7, jirón Belén cuadra 3, jirón Maracaibo cuadra 25-26-27-28, jirón El Chaco cuadra 24-25-27-28, jirón Angel Maldonado cuadra 30, jirón Pasco cuadra 30-31, Avenida Pacasmayo cuadra 31, Avenida Perú cuadra 24-25-26-30, Avenida Lima cuadra 30-32, jirón Junin cuadra 31, jirón Riobamba cuadra 25, jirón Moyobamba cuadra 4-5, jirón Rio Branco cuadra 25-26, Avenida Abancay cuadra 4, jirón Miguel Aljovin cuadra 1, jirón Carlos Raygada cuadra 1, Puga Lozada cudra 30, Avenida Universitaria cuadra 1, Avenida Paz Soldán cuadra 1, jirón Mariano I Prado cuadra 30, calle Quinuabamba cuadra 3, Ca Bello Horizonte cuadra 25.

Carabayllo (08:00 – 16:00)

Urbanización Santa María IV etp Mz E12-E14-E15-E17-F18-F20-F19-F21-F22-F26-F29-F32, Urb Santa María V etapa Mz A7-A8-A9

Carabayllo (09:00 – 17:00)

Urbanización Santa María IV etapa Mz E10-E13-E14-E15-E16-E17-E20-E22

Hural (09:30 - 13:30)

Centro Poblado Nueva Estrella Mz. A, B, D, E, F, G, I, K, L, U; Asociación de Vivienda La Macarena Mz C, D,E; ubicado en el distrito de Huaral

SÁBADO 12

Callao (08:00 – 17:00)

Jirón Alberto Secada cuadra 3-4, Ca Marco Polo cuadra 1, jirón Washignton cuadra 2-3, Avenida Saenz Peña cuadra 3, Avenida Almirante Grau cuadra 6.

Lima Cercado (08:00– 18:00)

Calle Pacasmayo cuadra 1, calle Ayaviri cuadra 1, jirón Conde de la Vega cuadra 1-4-5-6, Pasaje Huambo cuadra 2, Batallón Granadero cuadra 1, jirón Acomayo cuadra 1-2, Mz A, jirón Ramón Cárcamo cuadra 1-2, Mz B4-B10, Pasaje Cotahuasi cuadra 6, jirón Condesuyos cuadra 4-6, jirón Federico Sotomayor cuadra 4, jirón Juan Alfaro cuadra 4, Avenida Morales Duarez cuadra 5, Avenida Del Trabajo cuadra 2-4, pasaje B cuadra 1, pasaje A cuadra 1, pasaje D cuadra 1, Pacasmayo cuadra 1, calle Enrique Mancora cuadra 1, Batería de Chacabuco cuadra 1, jirón José Morón cuadra 5, jirón Condesuyos cuadra 6, jirón Aymaraes cuadra 4, jirón Negritos cuadra 1, calle Torres de Junín cuadra 1, Urbanización Prolongación de Vivienda Las Malvinas Mz A-B-C-D12-E-F-G, pasaje Urcos cuadra 1, jirón Delgado de la Flor cuadra 2, pasaje Chivay cuadra 1, calle Loa cuadra 5, calle Ruperto Delfín cuadra1, urbanización Conde de la Vega pasaje C cuadra 1, pasaje Viraco cuadra 6, pasaje Iray cuadra 5, pasaje Lobitos cuadra 2, General Buendía cuadra 5, jirón José Flores cuadra 1, Asentamiento humano Ramón Cárcamo Mz C1-C2-C3-C5-C6, Avenida Delgado de la Flor cuadra 1, calle Legión Peruana cuadra 1.

Carabayllo (09:00 – 16:00)

Asociación de Vivienda Las Magnolias de Copacabana II etapa Mz D-E, Las Magnolias de Copacabana III etapa Mz K, Las Magnolias de Copacabana IV etp Mz A-B-C-M, Prolongación de Vivienda Las Praderas de Copacabana Mz A-B

Magdalena del Mar (08:30 – 19:00)

Jirón Bacaflor 146 (ESPACIO INMOBILIARIO SAC), jirón Bacaflor 175 (JNG EDIFICACIONES S.A.C.), calle Punta Negra 750 (EDUARDO ENRIQUE CASTILLO REVILLA), Calle JF Sanchez Carrion 136 (CONSTRUCTORA FRANCO S.R.L), jirón Parque Acosta cuadra 2, Loen de la fuente cuadra 3, Ca Germán Soria cuadra 1 , Avenida Pérez Aranibar 825 (CONSTRUCTORA FRANCO S.R.L), Avenida Malecón Bernales cuadra 1, Plaza Archipiélago Mz V 2 , jirón Lorenzo Rokovich 151(ESPACIO INMOBILIARIO SAC), Jr Lorenzo Rokovich 135(D CASTA INVESTMENTS SAC), Urb Orrantia del Mar, Baca Flor Mz 67 (INMOBILIARIA CAMPO AMENO S.A), Jr Faustino Sanchez Carrion 368 (EUROCOSMETIC IMPORT SAC), Jr Miguel Soto Valle cuadra 2, Jirón Faustino Sánchez Carrión cuadra 1, José Cossio cuadra 2, Magdalena del Mar Cjto Hab Marbella Edif A-P3-D-G-H-J-L-M-N-P2-P5-O, jirón Justo Vigil cuadra 1-2-3-4, Jirón Justo Vigil cuadra 205 (INVERSIONES ALCANFORES SA), Jr trujillo cuadra 1, Juan Luxardo cuadra 1, Av Alberto Yabar cdra 1, Ca Bernardo Monteagudo cdra 2, Calle Bernardo Monteagudo 260 (CONSTRUCTORA LEON S.A.C.), Avenida Del Ejercito 809 (HJC INVERSIONES S.A.C.), Avenida del Ejército 1260 (NORTHING S.A.C.), Ca Malecon Bernal Mz A, cuadra 2, Roca de Vergallo cuadra 1, Cas uno cuadra 1, Ca Felix Dibós cuadra 9, Miguel Soto Valle 205(INMOBILIARIA CASABLANCA S.A)

DOMINGO 13-

Callao (00:00– 06:00)

Av. Oquendo Km.8.5, Av. Oquendo Esquina Calle 9, Calle 9 cuadra 1 y 2, Carretera Ventanilla Km. 14.1