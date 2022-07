A fin de realizar trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico, la empresa Enel Perú informó que, desde hoy, lunes 11, hasta el sábado 16 de julio, se programarán cortes de energía eléctrica en algunas zonas de Lima y Callao.

Se informó que la suspensión temporal del servicio obedece a obras de verificación, mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico en zonas específicas (calles, avenidas y/o manzanas), a fin de conservar en óptimo estado la red eléctrica.

Lunes 11

Callao (15:30 a 17:00)

AV. CENTENARIO CON AUTOPISTA NESTOR GAMBETTA, AV. PASEO GRAU EX FUNDO SAN AGUSTIN.

Carabayllo (09:00 a 09:30)

URB. LUCYANA AV. ISABEL CHIMPU OCLLO CDRA 10 MZ I, I2, K2, R, T, CALLE 15 MZ W, CALLE 18 MZ K, K2, T, W, CALLE 18 MZ Z, CALLE A CDRA 2, 3, MZ T, R, S, V, CALLE B MZ V, X, CALLE BALTAZAR MONTOYA MZ I, I2, JR. CARLOS MARTINEZ PINILLOS MZ C, C1, X. URB. VILLA CORPAC CALLE 12 MZ Y, CALLE 13 MZ R, X, Y, CALLE 14 MZ K2, CALLE A MZ S, Z.

Martes 12

Cercado de Lima (09:00 a 18:00)

AV. NICOLAS DE PIEROLA CDRAS 2, 3, 4, AV. TACNA CDRAS 6, 7, CALLE S/N CDRA 7, JR. ANGARAES CDRA 6, JR. CAÑETE CDRA 6, JR. CHANCAY CDRAS 1, 4, 7, 8, 9, JR. MOQUEGUA CDRA 5, PASAJE INCLAN CDRAS 1, 4.

Comas (09:30 a 15:30)

COOPERATIVA PRIMAVERA AV. EL RETABLO CDRAS 13, 14, MZ N, Ñ, R, T, U, V, AV. LOS CHASQUIS CDRA 1, MZ Q, R, S, Z, CALLE 10 CDRA 2 MZ R, CALLE 16 MZ S, U, CALLE 17 MZ U, V, CALLE 18 CDRA 1, MZ V, CALLE 22 MZ O, CALLE 24, MZ Ñ, O, Q, CALLE 6 MZ S, CALLE 7 MZ T, CALLE 8 MZ O, P, Q, CALLE 9 CDRA 2, MZ Q, R, Ñ, PASAJE 112 MZ A, P, Z, PASAJE 3 MZ P2, PASAJE 4 MZ O, P.

Ventanilla (09:00 a 18:00)

ASOCIACION CESAR VALLEJO CALLE HANAN CUSCO MZ A, B, C, L, PASAJE CUSCO CDRA 46 MZ A, C, C9, D, PASAJE JAVIER HERAUD CDRA 1, MZ C, D, PASAJE JOSE MARIA ARGUEDAS MZ A, C, D, A.H. LOS ANGELES PASAJE JAVIER HERAUD MZ A, B, C, PASAJE JOSE MARIA ARGUEDAS MZ A, E, PASAJA LAS ORQUIDEAS MZ B, E, PASAJE PRIVADO MZ A, B, C.

Miércoles 13

Pueblo Libre (08:00 a 18:00)

URB FUNDO OYAGUE AV. BRASIL CDRAS 19, 20, 21, AV. FRANCISCO JAVIER MARIATEGUI CDRAS 17, 19, AV. PASO DE LOS ANDES CDRA 2, CALLE ANTONIO POLO CDRA 4 URB. CARLOS BRANDT CALLE JOSE MANUEL UGARTECHE CDRAS 1, 2, 3, CALLE LORETO CDRAS 1, 2, CALLE MARIA PARADO DE BELLDICO CDRAS 0, 1, CALLE MARISCAL NIETO CDRAS 1, 2, 3, JR. JOSE SANTIAGO WAGNER CDRAS 1, 19, 20, PASAJE TUPAC AMARU CDRA 1, 4.

Pueblo Libre (08:00 a 18:00)

CONJUNTO RESIDENCIAL LA URBANA AV. GRAL. MANUEL VIVANCO CDRAS 3, 4, 6, 7, CALLE ANTONIO POLO CDRAS 2, 3, 4, 5, 7, CONJUNTO RESIDENCIAL LOS ANDES AV. SAN MARTIN CDRA 10, URB. CARLOS BRANDT CALLE ANTONIO PLO CDRAS 1, 2, 3, CALLE JOSE MANUEL UGARTECHE CDRAS 3, 4, CALLE LORETO CDRA 1, 20, CALLE MARIA PARADO DE BELLIDO CDRAS 1, 3, JR. CALOR DE LOS HEROS CDRAS 1, 10, JR. JOSE SANTIAGO WAGNER CDRA 21, PASAJE ROSA TOLEDO CDRA 2, PLAZA BOLIVAR S/N CONJUNTO RESIDENCIAL LOS ANDES.

El Agustino (08:30 a 17:00)

A.H. MARIA HERRERA DE ACOSTA AV. BOSQUE HUANCA CDRA 1, MZ D, K, L, AV. FERROCARRIL CDRAS 2, 4, MZ A, B, H, N, AV. PLACIDO JIMENEZ MZ C, CALLE ALCANFORES MZ C, CALLE ABEDUL CDRA 1, MZ C, E, CALLE EL BAMBU MZ A, J, K, M, CALLE HIGUERAS CDRA 1, MZ L, M, CALLE HUAYACAN MZ H, I, CALLE LAS ALMENDRAS MZ A, B, E, F, G, H, I, J, L, M, N, CALLE LAS AZUCENAS CDRA 1 MZ A, G, H, J, CALLE LAS BEGONIAS MZ A, B, E, F, CALLE LA SMORAS MZ C, CALLE LOS HELECHOS MZ I, N, CALLE LOS TOPACIOS MZ D, J, K, L, M, JR. CANTUTA CDRA 2, MZ L, O, PASAJE LA QUINUA MZ F, G, ASOCIACION SAN JUAN BAUTISTA AV. BOSQUE HUANCA MZ B, AV. FERROCARRIL MZ A, CALLE LAS CERAMICAS CDRA 4 MZ D, B, C, E, F, I, J, CALLE LOS TOPACIOS MZ D, CALLE URUBAMBA MZ A, B, C, M, CALLE ZAFIROS MZ D, L, N, O, ASOCIACION ANCIETA AV. BOSQUE HUANCA MZ C, D, AV. FERROCARRIL MZ L, O, AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI MZ G, CALLE LAS AGATAS MZ D, I, J, CALLE LAS CERAMICAS MZ E, F, I, J, CALLE LAS GEMAS MZ N, O, CALLE LOS CRISTALES CDRA 1, MZ E, H, CALLE LOS GRANITOS CDRA 1, MZ D, E, I, CALLE LOS SILICIOS MZ E, CALLE LOS TOPACIOS CDRA 1, CALLE NIQUEL MZ J, K, CALLE TUNGSTENO MZ K, CALLE URUBAMBA CDRA 1.

El Agustino (09:00 a 17:30)

URB. SEREMSA AV. LA ATARJEA CDRAS 1, 2, 3, MZ G, H, I, K, L, N, O, P, CALLE AGUA DULCE CDRAS 1, 3, MZ B, W, X, Z, CALLE BOCATOMA CDRA 1, MZ P, R, S, T, CALLE EL AGUAJAL CDRAS 1, 2, MZ B, H, I, J, M, W, Y, CALLE ESTANQUE MZ T, U, V, CALLE LOS MANANTIALES CDRAS 1, 2, 3, MZ A, A1, N, O, P, R, S, N, CALLE LOS PUQUIALES CDRAS 1, 2, 3, 4, MZ B, G, H, CALLE RIO BLANCO CDRAS 1, 2, MZ, E, F, M, P, S, V, CALLE RIO RAMIC MZ B, R, CALLE RIO SURCO CDRAS, 1, 2, 3, 5, MZ A, C, W, X, Z, PASAJE AGUA MARINA CDRA 1, MZ G, PASAJE AGUA SUBTERRANEA MZ L, M, PASAJE DESARENADOR CDRA 1, MZ I, J, PASAJE FILTRACION CDRA 1, MZ L, M, PASAJE GALERIAS MZ T, U, Z, PASAJE LAGUNAS CDRA 1, MZ S, T, U, PASAJE POZOS MZ W, PASAJE PRECLORACION CDRAS 1, 2, MZ J, K, PASAJE REPRESAMIENTO CDRA 1, MZ H, I, PASAJE RESERVORIOS CDRA 1, MZ U, V, PASAJE RIACHUELOS CDRA 1, MZ, A, R, PASAJE SEDIMENTACION CDRA 1, MZ K, L.

San Miguel (09:00 a 16:00)

URB. PABLO VI CALLE AMALIA PUGA DE LOZADA CDRAS 1, 8, MZ H, CALLE CAMPANILLAS CDRA 1, CALLE CAUCHOS CDRAS 1, 8, MZ C, CALLE CHIRAS CDRA 1, MZ A, B, CALLE CUCARDAS CDRA 1, MZ A, CALLE HERLINDA CARRERA CDRA 1 MZ A, B, CALLE RAMON CASTILLA CDRAS 5, 6, 7, MZ B, CALLE SANTA ANA CDRAS 6, 8, MZ A, JR. INDEPENDENCIA CDRA 5, MZ C, H,PROLONGACION CUSCO CDRAS 7, 8, PASAJE PRIVADO CDRA 7, TORRES DE SAN MIGUELITO PASAJE RAMON CASTILLA CDRA 7, CONJUNTO HABITACIONAL JULIO C. TELLO CALLE CAMPANILLAS CDRA 6, MZ A3, D, E, PASAJE TORIBIO MEJIA CDRA 6.

San Martín de Porres (09:30 a 17:30)

URB. SAN REMO AV. JAPON MZ A, URB. BRISAS DE SANTA ROSA AV. LOS PINOS MZ A, B, D, E, F, CALLE LOS NARDOS MZ B, D, ASOC. FILADELFIA CALLE LOS NARDOS MZ L.

Callao (09:30 a 15:30)

URB. GRIMANESA CALLE 4 CDRA 1 MZ C, D, CALLE 6 CDRA 2, MZ B, C, D.

Carabayllo (09:00 a 18:00)

ASOCIACION LOS CLAVELES DE SAN FELIPE AV. SAN FELIPE CDRA 1, MZ A, H, CALLE ALFONSO UGARTE MZ B, CALLE LOS ALGARROBOS MZ F, H, PASAJE 1 MZ A, H, I, J, O, PASAJE 2 MZ C, D, PASAJE 6 MZ D, I, PASAJE 7 MZ E, URB. LAS MAGNOLIAS AV. SAN FELIPEMZ B, C, CALLE 1 MZ C, ASOCIACION ZANCUDO ALTO CALLE LOS ALGARROBOS MZ A, B, D, E, CALLE LOS CEDROS MZ A, B, C, Q, PASAJE 7 MZ I.

Jueves 14

San Juan de Lurigancho (08:00 a 17:30)

JR. AKAPANA CDRAS. 5, 12, 13, JR. CONDORHUASI CDRAS. 24, JR. COTOSH CDRAS. 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, JR. CURAYACU CDRAS. 6, 7, 15, JR. INCAHUASI CDRAS. 8, 9, JR. KALASASAYA CDRAS. 5, 12, 13, JR. KILLKE CDRAS. 3, 5, 19, JR. MARKAHUASI CDRAS. 7, 8, 9, JR. PALLKA CDRAS. 5, 12, JR. PUCARÁ CDRAS. 5, 6, 12, 13, 14, JR. PURUCHUCO CDRAS. 7, 8, 9, 10, JR. SILLUSTANI CDRAS. 23, 24, JR. TOCACHO CDRAS. 1, 2, JR. UNGARA CDRAS. 1, 2, 20, JR. YARACYACU CDRA. 24, AV. LAS LOMAS CDRAS. 12, 13, 14, 15, 16, AV. SANTUARIO CDRAS. 16, 23, 24, CALLE KOKAN CDRAS. 7, 8, 9, CALLE S/N CDRA. 6, URB. VIPOL MZS. A1, B1, E, J, J1, K1, L, L1, M1, N, N1, O, P, P1, Q, R, ÓVALO MACHU PICCHU CDRAS. 8, 12, URB. MANGOMARCA ALTA MZS. A, B, B1, C, C1, C3, CC, D, D1, D3, I, I1, J, J1, URB. MANGOMARCA BAJA MZS. C, C1, D, D1, I, I1, U.

Jesús María/ Pueblo Libre (08:30 a 18:00)

JR. DIEGO DE ALMAGRO CDRAS. 1, 2, JR. LUIS N. SÁENZ CDRA. 23, JR. RÍO DE JANEIRO CDRAS. 1, 2, 24, JR. TORIBIO ARÁ CDRAS. 1, 2, AV. BRASIL CDRAS. 1, 22, 23, 24, AV. GRAL. GARZÓN CDRAS. 1, 2, 22, 23, AV. GRAL. MANUEL VIVANCO CDRAS. 1, 2, 3, AV. JOSÉ ARNALDO MÁRQUEZ CDRAS. S/N, 2, 22, AV. MANUEL CIPRIANO DULANTO CDRAS. 1, 2, 3, AV. SAN FELIPE CDRAS. 1, 2, CALLE ANTONIO POLO CDRAS. 1, 2, 4, CALLE JOSÉ MANUEL UGARTECHE CDRAS. 3, 5, PSJE. LOURDES CDRA. 1, PSJE. PRIVADO CDRAS. 1, 2, PSJE. SANTIAGO CDRAS. 2, 22.

Callao (09:30 a 17:30)

AV. ARGENTINA CDRAS. 2, 24, 25, AV. VILLEGAS CDRAS. 2, 23

Callao (09:30 a 11:00)

AV. ARGENTINA CDRAS. 20, 21, 22, 23

Callao (15:30 a 17:00)

AV. ELMER FAUCETT CDRAS. 1, 3, 5

Carabayllo (09:00 a 17:00)

PROG. VIV. SAN FRANCISCO DE CARABAYLLO MZS. A, A1, B, B1, C, D, D1, E, F, G, H, CONJ. RES. SAN LORENZO DE CARABAYLLO MZS. A, A1, B, B1, C, D, D1, E, F, G, H.

Viernes 15

Independencia (08:00 a 17:00)

JR. LOS HORNOS CDRAS. 2, JR. LOS YUNQUES CDRAS. 3, 51, 52, URB. INDUSTRIAL INFANTAS MZS. B, J, CALLE LAS FRAGUAS CDRA. 2, CALLE S/N CDRA. 2, 52, AV. NARANJAL CDRA. 3

San Martín de Porres (08:30 a 17:30)

JR. ALCÍBAR CDRA. 5, JR. CHARLES SUTTON CDRAS. 2, 4, 5, JR. FEDERICO VILLARREAL CDRAS. 5, 6, JR. GARCÍA Y LASTRES CDRAS. 1, 4, 5, JR. GERMÁN FUCHS CDRA. 1, JR. JOAQUÍN CAPELLA CDRAS. 4, 5, 6, 7, JR. JOSÉ BALTA CDRA. 1, JR. LABARTHE CDRA. 4, JR. MEIGGS CDRA. 2, JR. MIRÓ QUESADA CDRA. 5, CALLE FERMÍN TANGÜIS CDRA. 2, CALLE GRIEVE CDRA. 1, CALLE S/N CDRAS. 1, 6, AV. ALFREDO MENDIOLA CDRAS. 1, 2, 5, AV. EDUARDO DE HABICH CDRA. 5

Callao (09:00 a 16:00)

URB. MIGUEL GRAU MZS. A, B, K, L, LL, O1, P, P1, Q, Q1, X, JR. MCAL. RAMÓN CASTILLA CDRA. 62

San Juan de Lurigancho (10:00 a 17:00)

A.H. CRISTO REY MZS. A, B, C, CN, D, E, F, G, H, I, J, K, M, Ñ, AGRUP. FAM. LA FLORIDA MZS. A, B, D, H, I, A.H. SAUL CANTORAL MZS. A, I, N, U, U2, A.H. PROY. INT. NUEVO SAN JUAN MZ. M, AGRUP. FAM. MARÍA DE JESÚS MZS. A, B, C, C1, D, D1, E, F, G, G2, H, H1, I1, J, J1, J2, K, K1, L, L1, LL, M, M1, N, N1, Ñ, Ñ3, Ñ4, O, O1, P, P1, Q, Q1, R1, S1, T, T1, U, U1, V, V1, W, W1, X1. CALLAO 09:30 – 11:00 AV. ARGENTINA CDRAS. 2, 40, 41, 42

Barranca (09:30 a 15:30)

ANTIGUA PAN. NORTE CALLES: CALLAO – LAS FLORES – TUPAC AMARU – VIRGEN DE LAS MERCEDES, UBICADO EN EL DISTRITO DE SUPE.

Sábado 16

San Juan de Lurigancho (10:00 a 17:00)

SECTOR PEDREGAL ALTO COMUN. CAMP MZS. 6A, 9E, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M3, M4, M4A, M4B, M5, M6, M6A, M7, M8, M9, M9B, M9C, M9D, M9F, M9G, M10, M10A, M10B, M11, M12, M13, M14, M15, M17, M19, Ñ, Ñ1, Ñ2, Ñ2A,

