A fin de realizar trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico, la empresa Enel Perú informó que, desde hoy, lunes 15, hasta el domingo 21 de agosto, se programarán cortes de energía eléctrica en algunas zonas de Lima y Callao.

Se informó que la suspensión temporal del servicio obedece a obras de verificación, mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico en zonas específicas (calles, avenidas y/o manzanas), a fin de conservar en óptimo estado la red eléctrica.

Lunes 15

Ventanilla (14:00 a 16:00)

COOPERATIVA LIBERTAD I AV. 200 MILLAS MZ A, AV. PACHACUTEC DERECHA MZ A, N, AV. PACHACUTEC IZQUIERDA MZ A, E, F, CALLE S/N MZ N, A.H. SECTOR PESQUERO AV. 200 MILLAS MZ B, C, E, CALLE S/N MZ C, D.

Huaura (09:30 a 17:30)

CALLE EL INCA; CALLE AREQUIPA CUADRA 1 DESDE N° 153; AV. ECHENIQUE CUADRA 8; PASAJE ATAHUALPA; CALLE MERCEDES INDACOCHEA CUADRA 9; UBICADO EN EL DISTRITO DE HUACHO

Martes 16

Breña (09:00 a 15:00)

JR. MARISCAL ORBEGOSO/AV. JUAN PABLO FERNANDINI

Cercado de Lima (11:00 a 15:00)

URB. INDUSTRIAL CONDE AV. GUILLERMO DANSEY CDRAS 9, 21, 22, CALLE ANGOSTO CDRAS 9, 22, CALLE LEONARDO ARRIETA CDRA 8, 15, AV. GUILLERMO DANSEY CDRA 22.

Huaral (08:30 a 14:30)

IRRIGACIÓN LA ESPERANZA – SECTOR CABUYAL LOTE 57D, UBICADO EN EL DISTRITO DE HUARAL

Chancay (08:30 a 13:30)

URB. ANDRES DE LOS REYES (FONAVI) MZ D E F, C LADO CALLE ALBERTO DE LAS CASAS, MZ. H L M LADO CALLE BELÉN; UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHANCAY.

Miércoles 17

San Martín de Porres (08:00 a 18:00)

URB. EL ROSARIO AV. GERMAN AGUIRRE CDRA 3, MZ L, JR. BENJAMIN QUIROGA CDRAS 3, 4, 5, 8, 9, MZ B, C, D, E, F, F1, JR. CELESTINO AVILA GODOY CDRA 8, URB. SAN AMADEO DE GARAGAY AV. GERMAN AGUIRRE CDRAS 4, AV. JUVENAL VILLAVERDE CDRAS 2, 3, 4, 7, 11, MZ H, I, J, K, O, AV. TOMAS VALLE CDRAS 10, 11, MZ C, E, S, CALLE LUIS VELASQUEZ CDRA 2, MZ A, CALLE S/N MZ J, H, CALLE ALFONSO BERNAL CDRAS 4, 11, MZ A, B, D, L, S, JR. CARLOS CDRA 5, 8, 9, MZ A, G, G1, U, V, JR. CONSTANTINO CACERES BEJAR CDRAS 2, 4, MZ I, Ñ, O, PASAJE LUIS VELASQUEZ CDRA 4 MZ L, URB. SAN GERMAN AV. GERMAN AGUIRRE CDRAS 7, 8, MZ K, L, P, S, T, J, R. BASILIO RAMIREZ PEÑA CDRA 1, 2, 4, 7, MZ J, P, JR. BASILIO CDRAS 3, 4, MZ G, J, K,W, JR. TENORIO GADEA CDRA 2, MZ N, Ñ, JR. ELEUTERIO VENTURA HUAMAN CDRAS 5, 6, 8, 9, MZ C, D, G, H, Y, Z, JR. ELOY REATEGUI CDRAS 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, MZ B, B1, C1, G, H, N, Ñ, O, P, X, Y, JR. EUSEBIO GLAVEZ CDRAS 3, 4, MZ C, D, E, F, I, I1, JR. FERMIN SANTANA AGUIRRE CDRAS 1, 2, 3, 7, 8, MZ H1, K, S, X, JR. GUILLERMO ZUÑIGA CDRAS 8, 9, MZ T, U, JR. JESUS VERA CDRAS 3, 4, 5, 8, 9, MZ B, B1, F1, V, JR. JULIAN ALARCON CDRA 7, MZ J, JR. JULIO DELGADO NEYRA CDRAS 1, 2, 3, 4, MZ E, G, K, M, R, W, E, G, J, JR, JULIO MINI RIVAS CDRA 2, MZ N, JR. MANUEL MATTOS BONIFAZ CDRAS 3, 4, 5, MZ G, G1, L, M, S, JR. MELCHOR CUMPA CDRAS 8, 9, MZ A, A1, E1, F, H, I1, L, P, JR. ROGELIO SALDAÑA CDRAS 2, 7, 8, MZ A, S, JR. SAN AMADEO CDRAS 4, 11, 12, 13, MZ C, D, E, F, K, A.H. JUAN VELAZCO ALVARADO AV. UNIVERSITARIA CDRAS 8, 9, 14, A.H. DANIEL ALCIDES CARRION AV. UNIVERSITARIA MZ B, B1, C1, F, I, J, CALLE 31 MZ A1, B1, JR. NICANOR ASIN MZ C, C1, F1, PASAJE 33 MZ A1, C1, U, COOPERATIVA RESIDENCIAL LA UNION CALLE ARCO IRIS MZ E, F, CALLE CALIFORNIA CDRAS 5, 8, 9, MZ G, H, I, L, CALLE LA UNION CDRA 1, CALLE LAS VEGAS CDRA 9, MZ F, G, CALLE VALLE SAGRADO CDRAS 1, 9, MZ E, JR. BENJAMIN QUIROGA MZ G, H, L, COOPERATIVA SIMA CALLE JULIO DELGADO NEYRA MZ E, G, JR. FELIPE COHAILA CDRAS 4, 7, 8, 9, MZ A, A1, D, D1, E, E1, G, M, Z, PASAJE LOS ETEN CDRA 6, MZ B, D.

Callao (08:30 a 17:30)

A.H. SAN JUDAS TADEO AV. JOSE GALVEZ CDRAS 1, 2, 8, MZ A, A1, B, C, D, E, F, CALLE S/N MZ B, D, E, JR. CONTRALMIRANTE VILLAR MZ A, C, E, F, PASAJE 1 MZ A, B, C, D, E, PASAJE 10 MZ D, PASAJE 11 MZ B, D, F, PASAJE 12 MZ C, E, F, G, PASAJE 13 MZ B, C, PASAJE 14 MZ D, PASAJE 15 MZ A, C, PASAJE 4 MZ A, B, D, PASAJE 5 MZ E, F, PASAJE 7 MZ A, B, C, PASAJE 8 MZ A, B, C, D, F, PASAJE NAZCA CDRA 1, MZ A, B, D, F, G, H, I, PLZA GUARDIA CHALACA CDRAS 1, 9, P.J. SAN MARTIN DE PORRES CALLE CARRILLO ALBORNOZ MZ E, F, G, CALLE COCHRANE MZ A, CALLE S/N MZ A, D, E, F, CALLE VILLAR CDRAS 9, MZ B, PASAJE VILLAR CDRAS 1, 9, P.J. SANTA ROSA CALLE MENDOZA BEDOYA MZ A, B, D, E. SAN JUAN DE

Lurigancho (09:00 a 18:00)

URB. LAS DELICIAS AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA CDRA 28, MZ A, AV. REPUBLICA DE POLONIA MZ C, CALLE RUAN MZ A, JR. ESTRASBURGO MZ B, C, F, G, JR. VALENCIA MZ A, B, JR. VIENA MZ A, B, URB. BUENOS AIRES AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA MZ H, AV. REPUBLICA DE POLONIA CDRA 12, MZ D, CALLE RUAN CDRA 1, MZ H, JR. BARCELONA MZ E, F, JR. BERLIN CDRA 12, MZ F, G, JR. LONDRES MZ B, C, G, H, JR. LYON CDRA 1 MZ A, B, G, H, M, JR. METZ CDRA 2, MZ D, F, ASOC. LOS PINOS AV. REPÚBLICA DE POLONIA MZ E, A.H. HORACIO ZEBALLOS GAMEZ JR. MADRID CDRA 40, MZ M, M8, M9, JR. VALENCIA CDA 1, MZ M7, M8.

San Miguel (12:00 a 14:30)

URB. MIRAMAR AV. ANDRES RAZURI CDRA 21, AV. COSTANERA CDRA 21, AV. LA LIBERTAD CDRAS 16, 17, 18, 19, MZ I, CALLE 16 CDRAS 1, 2, MZ K, CALLE 20 CDRAS 1, 20, CALLE AVIACION CDRA 2, CALLE 19 CDRA 1, CALLE FATIMA CDRAS 1, 2, MZ M, N, CALLE HUANCAS CDRA 1, CALLE NAZCA CDRA 1, PASAJE 1 CDRA1, PASAJE 2 CDRA 1, PASAJE 3 CDRA 1, PASAJE 4 CDRAS 1, 20, PASAJE AMERICO VESPUCIO CDRA 0, PASAJE JUAN XXIII CDRA 1, PASAJE LOURDES CDRA 1, MZ K PASAJE MISTI CDRAS 1, 20, PASAJE PACARITAMBO CDRA 1, PASAJE PRIVADO CDRA 1, 19, PASAJE ROSARIO CDRA 1, MZ O, P, PASAJE SAN JORGE CDRA 1, MZ O, PASAJE SAN MARTIN DE PORRES CDRA 21, PASAJE VIANI CDRA 1, MZ A, URB. CIUDAD DE PAPEL AV. LA PAZ CDRAS 1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, MZ D, F, H, M, N, CALLE SANTA MARIA REINA PASAJE SANTA ANA CDRA 1, 2, MZ L, P, CDRAS 1, 2, MZ I, J, K, P1.

Callao (15:00 a 16:00)

CALLE COCHRANE CDRAS 1, 2, 5, 6,6 7, CALLE COLON CDRAS 3, 4, 6, 7. IRRIGACIÓN

Santa Rosa (08:30 a 17:00)

FUNDO ESCORPIÓN MZ A, N, Ñ UBICADOS EN EL SECTOR DE IRRIGACIÓN SANTA ROSA.

Jueves 18

Los Olivos (08:00 a 18:00)

AVENIDA 2 DE OCTUBRE MZ B, E, F, F4, N, O, AVENIDA ALFREDO MENDIOLA MZ E, F, AVENIDA HUANDOY MZ A, B, B4, C, D, J, K, K4, M, P, S, AVENIDA ZARAGOZA MZ A, B, O, CALLE 1 MZ D, CALLE 2 MZ L, M, CALLE 27 MZ B, CALLE 35 MZ P, CALLE 4 MZ A, A1, M, O, V, CALLE 5 MZ K, CALLE 6 MZ K, CALLE 7 MZ M, N, K, CALLE 8 MZ J, J4, CALLE ANDALUCÍA MZ K, O, Z, CALLE CÁDIZ MAZ L, M, CALLE D MZ J, N, CALLE E, MZ N, O, U, CALLE EL SACRAMENTO MZ F, H, CALLE F MZ O, Q, CALLE LA DEVOCIÓN MZ A, H, CALLE LA FORTALEZA MZ H, D, CALLE LA PASIÓN MZ C, D, CALLE LA SANTIDAD MZ B, C, CALLE LA UNIDAD MZ E, G, Z, CALLE SALAMANCA MZ N, O, CALLE VALENCIA MZ M, N, JIRON BARCELONA MZ J, JIRON CATALUÑA, JIRÓN EXTREMADURA MZ J, L, JIRÓN SANTANDER MZ A, G, H, JIRÓN SEVILLA MZ F, PASAJE 10, 11, 12, 3, 16, 6, 7, 8, 9,

La Perla (08:30 a 17:30)

URB. LA PERLA ALTA AV. LA PAZ CDRA 11, AV. LIMA CDRAS 3, 4, 5, 6, 9, AV. SANTA ROSA CDRAS 7, 8, UNIDAD VECINAL LA PERLA CALLE S/N CDRAS 1, 2, 3, CALLE UNION CDRAS 1, 2, JR. ARICA CDRAS 6, 7, 8, 30, JR. ATAHUALPA CDRAS 6, 7, 11, 12, JR. BRASIL CDRAS 1, 2, 4, JR. CAHUIDE CDRAS 2, 5, 6, 9, 10, MZ E, JR. HUASCAR CDRAS 10, 11, 12, JR. MONTEVIDEO CDRAS 1, 2, JR. TARATA CDRAS 6, 7, 8, 30, JR. TUPAC AMARU CDRAS 4, 9, 10, 30, JR. UNION CDRA 2.

San Martín de Porres (08:30 a 17:00)

A.H. LOS OLIVOS DE PRO MZS. C, L, M, M1, N, O, O1, P, Q, Z, URB. HUERTOS DE NARANJAL MZS. E, F, G, G2A, ASOC. BUENAVISTA MZ. B, ASOC. LOS ÁLAMOS DE NARANJAL MZ. A, ASOC. LOS ÁNGELES DE SAN DIEGO MZS. A, B, C, D, COOP. CENTROMIN PERÚ MZS. A, B, C, D, E, Z, PROG. DE VIV. EL PARAÍSO DEL NORTE MZS. A, D, E, PROG. DE VIV. EL ROSAL DE SAN DIEGO MZS. D, E, PROG. DE VIV. LOS NOGALES DE SAN DIEGO MZ. D, PROG. DE VIV. STA. MARÍA DE NARANJAL MZS. B, C, D, E, URB. SAN JAVIER MZS. 2, G, G2, G2A, G2B, G2C, URB. LOS OLIVOS DE NARANJAL MZS. M.

Puente Piedra (09:00 a 17:30)

ASOC. LA RINCONADA DEL NORTE MZS. A, B, C, D, E, F, Z, ASOC. PROP. BELLAVISTA MZ. C, ASOC. DE PROP. SEÑOR DE LOS MILAGROS MZS. A, B, ASOC. EL PORVENIR MZ. B, ASOC. LA CAPITANA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, X, ASOC. HIJOS DE LA CAPITANA MZS. A, C, ASOC. LA LÍNEA MZS. S/N, A, B, C, L, M, S, UC, ASOC. LA LOMADA MZS. A, B, C, D, ASOC. SOL DE TAMBO INGA MZS. A, B, C, ASOC. VALLE CHILLÓN MZS. C, ASOC. VILLA FLORIDA DE PUENTE PIEDRA MZ. B, ASOC. VILLA SAN FROILÁN MZS. A, B, C, D, E, I, CENTRO POBLADO MZ. A, URB. EL OLIVAR MZS. A, B, C, URB. VILLA LAS ORQUÍDEAS MZS. A, B, C, CALLE ROMEL CDRA. 2.

San Juan de Lurigancho (09:30 a 17:00)

AGRUP. FAM. 2 DE NOVIEMBRE MZS. A, B, C, D, E, F, G, O, AGRUP. FAM. 27 DE JULIO DE SAN FERNANDO MZS. F, H, AGRUP. FAM. LA RINCONADA DE CANTO BELLO MZ. K, AGRUP. FAM. LAS TERRAZAS DE SAN FERNANDO MZS. A, B, C, D, E, A.H. LAS LOMAS DE CANTO GRANDE MZS. A, B, C, D, E, F, H, R, AMPLIACIÓN LAS LOMAS DE CANTO GRANDE MZ. E, A.H. LAS TERRAZAS DE CANTO GRANDE MZS. A, B, C, D, E, F, F4, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, S2, AMPLIACIÓN LAS TERRAZAS MZS. F, F1, F2, F4, R, S, Y, A.H. 25 DE NOVIEMBRE MZ. A, A.H. PANORAMA 3 DE JULIO MZS. C, K, A.H. SAN LORENZO II MZS. C, D, D3, D4, X, A.H. VIRGEN DE LAS MERCEDES MZS. A, B, C, D, R, A.H. VIRGEN DE LAS NIEVES MZS. A, B, C, D, URB. CANTO BELLO MZS. 2, A, C, D, D12, E, E1, CALLE LOS NOGALES CDRAS. 3, 4, AV. LOS EUCALIPTOS CDRA. S/N, 4, URB. LAS CASUARINAS MZS. S, S1.

Carmen de la Legua (11:00 a 18:00)

CALLE INDEPENDENCIA CDRAS. 1, 7, CALLE RICARDO PALMA CDRAS. S/N, 1, 2, 7, PSJE. SAN PABLO CDRA. 1, JR. CALLAO CDRAS. 1, 2, 3, 4, JR. ICA CDRA. 2, JR. LIBERTAD CDRAS. 0, 3, 6, 7, JR. TÚPAC AMARU CDRAS. 0, 2, 3, AV. 28 DE JULIO CDRA. 3.

Barranca (09:30 a 17:30)

CENTRO POBLADO SAN NICOLAS MZ L, LL, M, N, O, P, Q, R, S, T, U

Viernes 19

San Juan de Lurigancho (08:30 a 17:30)

A.H. LAS PALMERAS MZ. A, A.H. AGUAS GASIFICADAS MZ. F, A.H. LA LIBERTAD MZ. A, ASOC. JUAN PABLO AMIGO MZS. A1, AI, U, U15, URB. CANTO GRANDE MZS. A, A1, B, C, C1, D, E, M, T, U, U15, V, V15, URB. CIUDAD SATÉLITE CTO. GRANDE MZ. C12.

Ventanilla (08:30 a 18:00)

A.H. 1RO DE MAYO VILLAMOTO MZ. H, A.H. VILLAMOTO MZS. A, B, C, D, E, E2, F, G, H, I, J, K, L, L PRIMA, L1, M, M1, N, N PRIMA, Ñ, O, O1, P, Q, R, R1, S, T, U, V, W, Z, AMP. VILLAMOTO MZS. K, L1.

Barranca (09:00 a 17:30)

URB. LA FLORIDA MZ: E, F, K, L, O, P, Q, UBICADO EN EL DISTRITO DE PATIVILCA.

Sábado 20

San Juan de Lurigancho (08:30 a 18:00)

A.H. ARENAL ALTO MZ. J, A.H. LAS LOMAS DE CANTO GRANDE MZ. B, A.H. VILLA MERCEDES MZS. A, C, ASOC. EL PORVENIR MZS. 19, A, A10, B, C, D, E, H, J, COOP. SAGRADA FAMILIA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, J, Z, URB. CANTO GRANDE MZS. 17, 17A, 2, A, A1, B, B1, B2, C, C8, D, E, E3, F, G, H, I, N, N1, PARC, V, AV. STA. ROSA CDRA. 6, AV. LURIGANCHO CDRA. 8, CALLE MELLEAS CDRAS. 5, 6, CALLE LOS GRANADOS CDRAS. 1, 6, 8, CALLE LOS MOLLES CDRA. 1, CALLE MELLET CDRA. 6, PSJE. PRIVADO CDRA. 6, JR. LA LOMA CDRAS. 2, 3.

Domingo 21

Callao (09:00 a 17:00)

FUNDO BOCANEGRA - CA. A, AV. ELMER FAUCETT 3486, AV. BOCANEGRA CDRA.1, AV. BOCANEGRA 476 URB.BOCANEGRA, JR.LAS MAQUINARIAS 282

Callao (10:00 a 16:00)

CR VENTANILLA KM. 7.5 PLAYA OQUENDO, PSJE.CAPRICORNIO ALT.KM.14.5 CARRETERA VENTANILLA

