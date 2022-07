A fin de realizar trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico, la empresa Enel Perú informó que, desde el martes 19, hasta el sábado 23 de julio, se programarán cortes de energía eléctrica en algunas zonas de Lima y Callao.

Se informó que la suspensión temporal del servicio obedece a obras de verificación, mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico en zonas específicas (calles, avenidas y/o manzanas), a fin de conservar en óptimo estado la red eléctrica.

Martes 19

Lima Cercado (08:30 a 16:30)

L. CARRANZA/ G.DANSEY

Comas (08:30 a 16:30)

URB. LAS MERCEDES AV. CHACRA CERRO MZ A, FUNDO AGRARIO CHACRA CERRO AV. MARIA PARADO DE BELLIDO MZ A, FUNDO LOS HUERTOS DE PRO AV. MARIA PARADO DE BELLIDO MZ B, FUNDO SAN SEBASTIAN AV. MARIA PARADO DE BELLIDO MZ C, FUNDO SAN SEBASTIAN AV. MARIA PARADO DE BELLIDO.

Jesús María (09:00 a 18:00)

URB. LOS PATRICIOS AV. GENERAL GARZON CDRAS 1, 2, 22, AV. JOSE ARNALDO MARQUEZ CDRAS 2, 22, AV. SAN FELIPE CDRAS 1, 2, JR. RIO DE JANEIRO CDRA 2, PASAJE SANTIAGO CDRAS 2, 22.

Carabayllo (10:00 a 18:00)

PROGRAMA DE VIVIENDA SANTA ANA CALLE S/N MZ A, B, C, D, E, F, G, I, J, K.

Miércoles 20

San Martín de Porres (08:30 a 17:30)

AVENIDA CANTA CALLAO MZ A, B, C, E, AVENIDA CARLOS A. IZAGUIRRE MZ B, C, D, AVENIDA LOS DOMINICOS MZ A, B, C, D, E, G, I, K, N, CALLE 1 MZ B, E, F, CALLE 2 MZ C, D, E, CALLE 3 MZ A, B, C, D, E, CALLE 4 MZ A, B, D, K, L, M, N, Q, CALLE 5 MZ D, F, G, CALLE 6 MZ E, F, H, CALLE 9 MZ O, P, Q, R, S, CALLE B MZ H, I, CALLE LAS ORQUIDEAS MZ H, I, J, K, CALLE LOS GERANIOS MZ H, CALLE LAS AZUCENAS MZ C, CALLE S/N MZ F, P, L, M, O, JIRON LAS MAGNOLIAS MZ A, J, M, P, JIRON LAS PRIMAVERAS MZ A, D, J, L, M, O, JIRON LOS GIRASOLES MZ A, B, D, E, F, CALLE LOS JAZMINES MZ A, B, C, E, F, H, I, J, K, JIRÓN PALPA MZ F, G, JIRÓN PISCO MZ N.

Puente Piedra (09:00 a 18:00)

CENTRO POBLADO ZAPALLAL AV. JUAN DE ARCO MZ C, C2, M4, CALLE 2 MZ B, C, E, CALLE JOSE DAVILA CDRA 1 MZ F, CALLE JUANA DE ARCO CDRAS 2, 4, MZ C2, M, M4, CALLE S/N MZ C, E, JR. EL ZAPALLAL CDRA 5, MZ I1, S, S1.

San Juan de Lurigancho (09:00 a 17:30)

URB. CANTO BELLO AV. CANTO BELLO CDRAS 1, 2, MZ L, N, CALLE CIPRECES CDRAS 1, 2, CALLE LIMAS CDRA 2, MZ L, JR. AMANCAES CDRAS 1, 2, MZ J, M.

Puente Piedra (0:00 a 16:00)

URB. ALAMEDA DEL NORTE CALLE LAS ENCINAS MZ J1, CALLE LOS FICUS MZ G, G1, J.

Jueves 21

San Miguel (08:00 a 18:00)

CALLE GUTIÉRREZ QUINTANILLA CDRA. S/N, 1, CALLE HUAMANPOMA CDRA. 2, CALLE MICAELA BASTIDAS CDRAS. 3, 4, CALLE PUCALÁ CDRAS. 1, 2, CALLE ROSA MERINO CDRA. 3, CALLE VILCAHUAURA CDRA. 4, AV. CHICAMA CDRA. 4, CALLE MARIO VALDIVIA CDRA. 1, CALLE AMÉRICO VESPUCIO CDRA. 2, 3, 6, 30, CALLE HERMANOS CATARI CDRAS. S/N, 1, 2, 3, 4, CALLE MANCO II CDRA. 6, 7, CALLE MAGALLANES CDRAS. 2, 3, 4, 6, CALLE NAZCA CDRAS. 3, CALLE JULIÁN APAZA CDRA. 1, CALLE MARANGA CDRA. 1, CALLE NAYLAMP CDRAS. 1, 3, CALLE PAITITI CDRAS. 0, 2, 3, 7, CALLE SOLITARIO DE SAYÁN CDRAS. 2, 4, 5, CALLE TAMBO HUÁSCAR CDRA. 3, AV. ANDRÉS RÁZURI CDRAS. 2, 3, 4, AV. DE LA MARINA CDRAS. 30, 31, AV. DE LOS PATRIOTAS CDRA. 1, 2, 3, 4, 5, JR. JOSÉ GABRIEL AGUILAR CDRAS. 1, 2, 3, 4, 5

Huaura (09:00 a 12:00)

URB. DOMINGO MANDAMIENTO SIPAN - FONAVI UBICADO EN EL DISTRITO DE HUACHO. (8196)

Huaral (14:00 a 18:00)

CALLE DERECHA CUADRA 5 Y 6 LADO PAR; DEL DISTRITO DE HUARAL.

Viernes 22

Ancón (08:30 a 13:30)

AV. INDUSTRIAS UNIDAS MZ F, K, CALLE LAS VALVULAS MZ J, K, CALLE LOS FILTROS MZ F, J.

San Martín de Porres (08:30 a 17:30)

AVENIDA ACIDES VIGO MZ A, C, D, Y, Z, AVENIDA LOS DOMINICOS MZ A, B, C, D, E, F, G, I, T, U, W, Z, AVENIDA SANTA ROSA MZ A, B, C, W, CALLE 10 MZ, A, D, I, O, S, CALLE 11 MZ O, CALLE 21 MZ, D, O, CALLE 13 MZ F, H, I, J, O , P , Q, CALLE 18 MZ W, Y, I, CALLE 19 MZ W, X, CALLE 2 MZ A, B, D, M, N, Q, S, T, V, CALLE 21 MZ, V, W, Z, CALLE 3, CALLE 4, CALLE 5 MZ A, E, F, J, CALLE 6 MZ L, X, CALLE 7 MZ L, Q, CALLE 8 MZ Q, CALLE 9 MZ N, P, R, S, CALLE NORUEGA MZ A, B, C, M, N, W, X, Z, CALLE S/N MX T, C, Z, J, A

Ancón (09:00 a 17:00)

A.H. LAS ESTERAS MZS. A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, Z, COOP. VIRGEN DEL ROSARIO MZS. A, B, C, D,E , F, G, H, I, J, K, L, AV. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI CDRA. 5

San Martín de Porres (10:30 a 17:30)

URB. PRADERAS DE NARANJAL MZS. A, B, C, E, F, URB. HORIZONTE AZUL MZS. A, B, C, D, E, G, URB. LAS DALIAS DE OQUENDO SUB PARCELA A MZS. A, B, Z, URB. LOS ALISOS DE OQUENDO MZ. A, URB. MONTE DE LOS OLIVOS MZ. B, URB. PRADERAS III ETP MZS. F, PROG. DE VIV. MANUEL AQUINO MZ. B

San Juan de Lurigancho (09:30 a 18:00)

A.H. CRISTO REY MZS. A, A2, B, C, CN, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, M, N, Ñ, Ñ4, O, O1, P, Q, R, S, T, U, V, W, A.H. SAUL CANTORAL HUAMANI MZS. A, B, C, C1, D, D1, E, F, G, G1, H, H1, I, J, K, L, M, M1, N, N1, Ñ, O1, P, P1, Q, Q1, R1, S, T, T1, U, U1, V, V1, W1, X1, AGRUP. FAM. LA FLORIDA MZS. A, A1, B, B1, C, D, E, F, G, H, I, J, J1, J2, K, K1, L, L1, M, N, Ñ, Y1.

Ancón (14:00 a 18:30)

AV. INDUSTRIAS UNIDAS MZ F, K, CALLE LAS VALVULAS MZ J, K, CALLE LOS FILTROS MZ F, J.

Los Olivos (08:00 a 17:00)

URB. LOS NARANJOS MZS. S/N, A, A3, B, B3, C, C3, D, D3, E, E3, F, F3, G, G3, H, H3, I, I3, J, J3, K3, L, L2, L3, M, M3, N, N3, O, O3, P, P3, Q, Q3, R, R3, S, S3, T, T3, U, U3, V, V3, W, W3, X, X3, Y, Y3, Z, Z3, URB. MONTE AZUL MZS. H, I, URB. VILLA UNIVERSITARIA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, ASOC. SAN ANTONIO DE PADUA MZS. A, B, C, F, ASOC. PORTALES DEL NORTE MZS. A, B, C, D, E, F, F1, G, H, I, J, K, L, ASOC. EL MOLINO MZS. A, B, C, D, E, F, L, A.H. LAURA CALLER MZS. 1, 1A, 2, 2A, C3, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 8, 10, 10A, A.H. 19 DE MAYO MZS. A, A3, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P,

Huaura (10:00 a 15:00)

JOSE CARLOS MARIÁTEGUI ZONA CHILAMPA PRCLA. 19-34-38, SECTOR IRRIGACIÓN SAN FELIPE; UBICADOS EN EL DISTRITO DE VÉGUETA.

Sábado 23

Santa Rosa (08:30 a 13:30)

CIUDAD UNIVERSITARIA LOS EDUCADORES AV. SANTA ROSA MZ A, F, K, L, CALLE 15 MZ A, B, C, D, E, L, CALLE 6 MZ G, K, L, CALLE 7 MZ A, B, CALLE 8 MZ C, D, CALLE S/N MZ B, K, URB. SANTA ROSA CALLE 12 MZ 65, 64, CALLE 14 MZ 59, 60, 63, CALLE 15 MZ 59, A.

Huaral (09:00 a 14:00)

URB. RESIDENCIAL HUARAL: CALLE LAS GARDENIAS, JR. LAS VIOLETAS CUADRA 1 Y 2, JR. LOS JAZMINES CUADRA 2, CALLE LAS DALIAS MZ A, EN EL DISTRITO DE HUARAL.

