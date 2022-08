A fin de realizar trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico, la empresa Enel Perú informó que, desde el lunes 29 de agosto hasta el domingo 4 de setiembre, se programarán cortes de energía eléctrica en algunas zonas de Lima y Callao.

Se informó que la suspensión temporal del servicio obedece a obras de verificación, mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico en zonas específicas (calles, avenidas y/o manzanas), a fin de conservar en óptimo estado la red eléctrica.

Lunes 29 de agosto

Rímac (09:30 a 12:00)

AV. ELESPURU, AGRUPACION BAZAR CENTRAL CUARTEL HOYOS RUBIO.

Martes 30 de agosto

Rímac (09:00 a 17:00)

PROLONG.CUARTEL GENERAL HOYOS

Miércoles 31 de agosto

San Juan de Lurigancho (09:00 a 13:00)

URB. INCA MANCO CAPAC AV. 13 DE ENERO CDRAS 14, 15, MZ J, L, CALLE CERCITAS CDRA 4, MZ I, K, K3, CALLE CITRINOS CDRAS 5, 6, MZ LLL3 CALLE DIAMENTES CDRAS 4, 14, MZ U, JR. BARITINA CDRA 4, JR. BORAX CDRA 5, MZ K, K3, T, T3, JR. FLOS FERRI CDRA 5, JR. LAS PLATAS ROJAS CDRAS 4, 14, MZ I, JR. LOS TERRAZOS CDRAS 1, 14, 15, MZ H, H3, L, L3, U, U3.

Jueves 1 de setiembre

Independencia (08:00 a 17:00)

URB. NARANJAL AV. GERARDO UNGER CDRAS 39, 40, 41, 42, 43, MZ B, C, D, AV. LAS ALMENDRAS CDRAS 1, 2, 3, MZ B, C, L, M, AV. LOS ALISOS CDRAS 1, 2, MZ G, P, CALLE LAS GUAYABAS CDRA 1, MZ V, CALLE LAS ALMENDRAS MZ N1, CALLE LAS ANONAS CDRAS 2, 41, 42, MZ R, O, O1, CALLE LAS NUECES CDRA 1, CALLE LAS PALTAS CDRA 39 MZ E1, CALLE LAS PERAS CDRAS 2, 3, MZ E, CALLE LAS PIÑAS CDRA 1, MZ W, X, CALLE LAS SANDIAS CDRA 1, MZ U, CALLE LAS TORONJAS CDRAS 2, 3, MZ E1, N, O, P, U, U1, W, P, U1, X, CALLE LAS TUNAS CDRA 2, CALLE LAS UVAS CDRA 1, 2, MZ Q, CALLE LOS ALBARICOQUES CDRAS 2, 42, 75, MZ H, CALLE LOS BLANQUILLOS CDRAS 2, 42, MZ J, K, CALLE LOS COCOS CDRA 1, MZ F, CALLE LOS GUAMBOS CDRA 39, 41, MZ C1, CALLE LOS MARACUYAS CDRAS 3, 41, 42, 43, MZ Q, R, W1, CALLE LOS MEMBRILLOS CDRA 2, MZ J, CALLE LOS PEPINOS CDRAS 1, 2, 67, MZ N, U, T, CALLE LOS RUIBARES CDRA 2, MZ F, G, JR. EL ANIS CDRAS 1, 2, 39, 40, 41, 42, 43, MZ A, B, C, D, L, N, O, P, JR. LAS TUNAS CDRAS 2, 3, 4, MZ B1, K, K1, L, JR. LOS MELOCOTONES CDRAS 2, 40, MZ M, S, Z, JR. MORAS CDRAS 1, 2, MZ N, O, T, X, Z, JR. NAPO CDRAS 38, 39, MZ C, C1, E1, JR. NAPOLES CDRA 1, VIA EXPRESA LINEA AMARILLA MZ C, L, V, A.H. 9 DE OCTUBRE AV. TUPAC AMARU MZ A, A1, B, C.

Callao (08:30 a 18:30)

URB. MIGUEL GRAU AV. CHALACA MZ A, B, C, D, Q, Q1, AV. ENRIQUE MEIGGS CDRA 23, AV. TUPAC AMARU MZ P1, CALLE PAITA MZ H, CALLE SAN MIGUEL MZ K, L, JR. AYABACA MZ H, I, JR. MARISCAL CASTILLA CDRA 62, MZ A, B, C, D, PASAJE MIGUEL GRAU MZ Q1, X, PASAJE CABO BLANCO MZ I, J, PASAJE LOBITOS MZ LL, X, PASAJE MANCORA MZ J, K, PASAJE NEGRITOS MZ L, LL.

San Juan de Lurigancho (09:00 a 16:00)

COOPERATIVA EL VALLE CALLE 11 MZ H, I, CALLE 16 MZ I, I1, J, K, L, CALLE LAS MAGNOLIAS MZ K, L, CALLE LAS PALMERAS MZ H, CALLE LOS ALGARROBOS MZ H, CALLE LOS JAZMINES CDRA 5, MZ M, K, L, M, T, T2, CALLE LOS LAURELES CDRA 7, MZ I, J, K, ASOCIACION COMPRADORES DE CAMPOY CALLE 14 MZ O, O1, CALLE 18 MZ 01, F1, Ñ, O, O1, ASOC. SAN PEDRO DE CAMPOY JR. LAS GARDENIAS MZ T, T2.

San Martín de Porres (09:30 a 17:30)

ALAMEDA 2, AVENIDA 200 MILLAS MZ A, C, D, E, AVENIDA PACASMAYO A, D, AVENIDA VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE MZ B, C, E, CALLE 1 MZ A, C, D, E, CALLE 3 MZ C, F, CALLE 4 MZ B, C, D, CALLE FLORIDA MZ A, B, C, CALLE LAS BRISAS MZ C, CALLE MEJORADA MZ A, CALLE RESIDENCIAL MZ A, B, E, F, CALLE SANTA CRUZ MZ A, B, C

San Juan de Lurigancho (10:00 a 17:00

A.H. SU SANTIDAD JUAN PABLO II MZ 16, 20, 21, 26, 29, M, A.H. 9 DE FEBRERO MZ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18A, 18B, 18C, 19, 20, 20A, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, ASOC. LOS FRUTALES MZ A, B, H, I, J, K.

Carabayllo (10:00 a 16:00)

CALLE PROCERES MZ 91, 92, CALLE S/N, CALLE VARIANTE DE CARABAYLLO 108, 114, 115, 116, JIRON ROSA DE AMERICA MZ 91, 92, 108.

San Juan de Lurigancho (11:00 a 15:00)

A.H. SAN MIGUEL AV. CIRCUNVALACION CDRA 41 MZ J, J6, J8, AV. HEROES DEL CENEPA MZ J4, AV. LOS NAVEGANTES CDRAS 17, 41, CALLE V MZ J, J9, J10, JR. LOS ARTISTAS MZ J, J6, J9, JR. LOS CONTADORES MZ J, J2, J3, JR. LOS DIPLOMATICOS MZ J, J2, J3, A.H. NUEVA VENECIA AV. LOS NAVEGANTES MZ I, J, J3, J12, J13, CALLE LOS EMBAJADORES MZ J, J12, J8, CALLE LOS POETAS CDRA 42, MZ J, J4, JR. LAS CAMELIAS MZ J, J13, JR. LOS INVESTIGADORES MZ J, J12, J13.

Viernes 2 de setiembre

San Martín de Porres (08:00 a 18:00)

A.H. DANIEL ALCIDES CARRIÓN MZS. A1, B, B1, C, C1, U, V, A.H. JUAN VELASCO ALVARADO MZS. F, F1, I, I1, COOP. RES. LA UNIÓN MZS. C, D, E, E1, F, G, H, I, I1, J, L, P, COOP. SIMA MZS. 0, A, A1, AI, B, C, D, E, F, F3, G, L, M, URB. SAN AMADEO DE GARAGAY MZS. A, B, C, D, E, F, G, G1, H, I, J, K, L, N, Ñ, O, P, S, URB. EL ROSARIO MZS. F1, H, H1, L, P, URB. SAN GERMÁN MZS. A, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, J, K, M, N, P, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, URB. TOMÁS VALLE MZ. L, JR. ALFONSO BERNAL CDRAS. 4, 10, 11, JR. BASILIO RAMÍREZ PEÑA CDRAS. 1, 2, 4, 7, JR. BASILIO CDRAS. S/N, 3, 4, JR. BENJAMÍN QUIROGA CDRAS. 3, 4, 5, 8, 9, JR. CARLOS CDRAS. 5, 8, 9, JR. CONSTANTINO CÁCERES BEJAR CDRAS. 2, 4, JR. E. TENORIO GADEA CDRA. 2, JR. ELEUTERIO VENTURA HUAMÁN CDRAS. 5, 6, 8, 9, J. ELOY REÁTEGUI CDRAS. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, JR. EUSEBIO GÁLVEZ CDRAS. 3, 4, JR. FELIPE COHAILA CDRAS. 4, 7, 8, 9, JR. FERMÍN SANTANA AGUIRRE CDRAS. 1, 2, 3, 7, 8, JR. GUILLERMO ZÚÑIGA CDRAS. 8, 9, JR. JESÚS VERA CDRAS. 3, 4, 5, 8, 9, JR. JULIÁN ALARCÓN CDRA. 7, JR. JULIO DELGADO NEYRA CDRAS. 1, 2, 3, 4, JR. JULIO MINI RIVAS CDRAS. 2, JR. MANUEL MATTOS BONIFAZ CDRAS. 3, 4, 5, JR. MELCHOR CUMPA CDRAS. 8, 9, JR. ROGELIO SALDAÑA CDRAS. 2, 7, 8, 73, JR. SAN AMADEO CDRAS. 4, 11, 12, AV. GERMÁN AGUIRRE CDRAS. S/N, 3, 4, 7, 8, AV. JUVENAL VILLAVERDE CDRAS. 2, 3, 4, 7, AV. TOMÁS VALLE CDRA. 10, AV. UNIVERSITARIA CDRAS. 2, 9, CALLE ARCO IRIS CDRA. 9, CALLE CALIFORNIA CDRAS. 8, 9, CALLE CARLOS CABRERA C/ CALLE LUIS VELÁSQUEZ, CALLE LUIS VELÁSQUEZ CDRA. 2, CALLE LA UNIÓN CDRA. 1, CALLE LAS VEGAS CDRA. 9, CALLE S/N CDRAS. 3, 7, 8, PASAJE LOS ETÉN CDRA. 6, VÍA EXPRESA LÍNEA AMARILLA CDRA. 8

San Antonio de Chaclla (08:30 a 17:30)

AGRUP. FAM. NUEVO AMANECER II MZ. A4, A.H. CANGALLO MZ. B, A.H. INTEGRACIÓN NUEVO PERÚ VIRGEN DEL ROSARIO MZ. B, A.H. LAS PRADERAS DE JICAMARCA MZ. X, ASOC. AMP. ANEXO 22 JICAMARCA MZS. A, A1, A2, E, E1, E2, F, X, XA, ASOC. ANEXO 22 JICAMARCA MZS. A, B, E, F, O, X, ASOC. LAS TERRAZAS MZ. A1, PSJE. PRIVADO CDRA. 2

Jesús María (09:00 a 18:00)

AVENIDA BRASIL CDRS 1, 2, AVENIDA DE LA MARINA CDRS 2, 3, CALLE GREGORIO PAREDES CRDS 1, 2, CALLES MORALES ALPACA, CALLE ODRIOZOLA, CALLE SAN JOSE, JIRON JOSE SANTIAGO WAGNER, PARQUE LOS PROCERES.

San Juan de Lurigancho (09:30 a 13:30)

AGRUP. FAM. CIUDAD LUZ MZS. A, B, C, D, E, F, H, A.H. HUÁSCAR MZS. 142, 144, 145, 146, A.H. MARGINAL UPIS HUÁSCAR MZS. 144, A, B, C, D, E, F, A.H. MICAELA BASTIDAS MZS. 1, A, B, C, D, F, G, H, I, J, A.H. NUEVA ALIANZA MZS. 145, 146, 163

Comas (10:00 a 16:00)

AVENIDA FUNDO CHACRA CERRO MZ L, LOTE 12, 13, 14

Carabayllo (10:00 a 12:00)

CALLE LAS PALMERAS MZ A, CALLE LOS ALGARROBOS MZ A, CALLE LOS CIRUELOS MZ A, CALLE S/N

Huaral (09:30 a 17:30)

COMUNIDADES CAMPESINAS DE VISCAS Y RAVIRA, UBICADOS EN EL DISTRITO DE PACARAOS.

Sábado 3 de setiembre

Puente Piedra (08:00 a 17:30)

A.H. LAS HORTALIZAS DE PUENTE PIEDRA MZS. A, C, ASOC. 13 DE MAYO MZS. A, D, ASOC. LOS HUERTOS DE PUENTE PIEDRA MZS. A, B, C, D, E, ASOC. LOS MANANTIALES DE PUENTE PIEDRA MZS. A, B, Z, ASOC. VILLA LAS FLORES DEL NORTE MZ. E, ASOC. VILLA MARGARITA DE PUENTE PIEDRA MZS. B, C, D, E, F, L, CALLE LOS GERANIOS CDRA. 20, CALLE C CDRA. 2

Callao (08:30 a 18:30)

AVENIDA CORONEL NESTOR GAMBETA CDRS 3, 4, 5, CALLE DOMINGO CICCIRELLO MZ A, B, CALE GUILLERNO RONADL MZ E, CALLE NUÑEZ DEL ARCO MZ B, C,

Independencia (09:30 a 15:30)

URB. PRO MZS. G, G5, N, N5, P, S, S5, SS, SS5, TT5, U5, UU, UU5, V, V5, VV, VV5, VVC5, W5, WW, WW5, URB. PRO SECTOR K MZ. TT5, AV. LA CORDIALIDAD CDRAS. 8, 79, 80, CALLE LA CORTESÍA CDRAS. 6, 7, CALLE PERSEVERANCIA CDRA. 6, CALLE SOLIDARIDAD CDRAS. S/N, 1, 6, 7, JR. EL HEROÍSMO CDRAS. 6, 76, 79, JR. LA HONRADEZ CDRAS. 7, 8, JR. LA PRUDENCIA CDRAS. 79, 80

Ventanilla (09:30 a 17:30)

EL MIRADOR DE NUEVO PACHACUTEC MZS. A1, F1, AGRUP. PROD. Y POS. AV. COSTANERA MZS. A1, F1.

Carabayllo (09:30 a 17:30)

AVENIDA 3 DE OCTUBRE MZ A, D, AVENIDA UNIVERSITARIA MZ A, B, D, G, CALLE 1 MZ A, CALLE 2 MZ B, C, D, CALLE 3 MZ, D, E, CALLE 4, CALLE 5, CALLE A MZ A, C, CALLE AYACUCHO MZ C, CALLE D, CALLE E, CALLE F, CALLE G, CALLE H, CALLE GARDENIAS MZ C, D, E, JIRON SANCHEZ CERRO MZ G, H, I.

Domingo 4 de setiembre

Lima (09:00 a 19:00)

CASTRO RONCEROS JTO. AL 765 (SE.1868)

