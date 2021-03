Sara Cerrón Acha (40) es enfermera desde hace 11 años y hace uno trabaja en el área de UCI Covid en el Hospital Sabogal de EsSalud. Acaba de convertirse en madre y con el mismo amor que cuida a su pequeño hijo lo hace con los pacientes que están a su cargo. Ella nos cuenta su historia.

Sara, ¿hace cuánto tiempo eres enfermera?

Hace 11 años. Trabajo desde el 2012 en el Hospital Sabogal de EsSalud y hace un año estoy en UCI Covid.

Me cuentas que te acabas de convertir en madre, ¿no te da miedo contraer el virus?

Sí, tengo miedo, pero mi vocación es más grande. Además, yo también tuve coronavirus cuando estuve embarazada y hasta me entubaron. Sé lo que se siente en carne propia lo fuerte de este virus, así que quiero apoyar a las personas.

Sara Cerrón está hace un año en UCI Covid. (Foto: Trome)

¿Tu bebé nació bien?

Gracias a Dios, sí. Yo no sabía que tenía Covid-19, pero sentía dolor de cuerpo. Mi hijito me pateaba como diciéndome: ‘Anda al hospital para atenderte’. Me hicieron cesárea y luego fui a UCI.

¿Te contagiaste trabajando?

No, me dieron licencia por mi estado. Me cuidaba mucho. Solo salí a hacer mis trámites de embarazo y ahí empezó el vía crucis.

Y con todo lo que me cuentas, igual volviste a trabajar…

Sí, me dieron mi alta y entré a UCI. Yo soy enfermera intensivista. Brindo soporte ventilatorio, monitoreo al paciente, realizo el cuidado íntegro desde la cabeza hasta los pies. Y sobre todo le doy confort porque estar ahí no es fácil.

¿Qué te dice tu familia del riesgo que corres diariamente?

Al inicio no querían que regrese a trabajar. Mi esposo estaba preocupado. Pero les dije que cuántos profesionales se exponen diariamente por amor a su carrera y por qué yo no. Yo amo mi trabajo.

Enfermera intensivista se enfermó de Covid cuando tenía 8 meses de embarazo.

¿Cuáles son las medidas que tomas?

Me pongo todos mis implementos necesarios. Mantengo mi distancia, uso bien la mascarilla, me lavo las manos correctamente. Además, afortunadamente ya fui vacunada, pero igual no hay que bajar la guardia.

¿Qué es lo más fuerte que has visto?

Cada día es una situación fuerte y difícil. Los familiares sufren mucho. Y ahora están entrando más gestantes y jóvenes. Pero la sensación de verlos salir recuperados de esa área es una sensación indescriptible.

¿Qué mensaje les darías a las personas que no se cuidan correctamente?

Solo les digo que hasta que no les pasa no van a aprender a cuidarse. Es importante colocarse bien la mascarilla, no salgan innecesariamente porque exponen a su familia. Esta enfermedad está arrasando con el mundo.

