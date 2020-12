4 de 9

“Dicen que hay una planilla adicional, que luego se nos va a pagar. Estamos con eso desde el mes de mayo y hasta ahora no dicen nada. Las respuestas no son claras. Las leyes que salen no nos corresponden. Nosotros somos [Ministerio de] Defensa, somos salud y merecemos estar incluidas”, añadió. (Foto: Jessica Vicente/ @photo.gec)