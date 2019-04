Beatriz Mejía dice que 'Educación Sexual Integral' es abuso infantil y busca reducir a la población

Beatriz Mejía , vocera del colectivo 'Con mis hijos no te metas' tuvo fuertes palabras contra la 'Educación Sexual Integral' y contra el 'Enfoque de Género ', luego de que el Poder Judicial decidiera mantenerlo en la currícula escolar.



"No es la igualdad entre el hombre y la mujer y no es la búsqueda de que los niños no hagan bullying a las personas que tienen una condición personal distinta. Nada de eso es 'Enfoque de Género' porque finalmente lo que tú ves traducido en los textos escolares y en la metodología que se está usando para inducir a los niños a tener disforia de género es completamente distinto", dijo en un debate organizado por Milagros Leiva. "La 'Educación Sexual Integral' es absolutamente perversa", agregó.

En ese sentido, indicó que se trata de un instrumento de gestión social que apunta a reducir a la población. "Si tu promueves las relaciones homosexuales, el acto sexual contra natura, incluso heterosexual, ¿qué va pasar?, que la gente no se reproduce pues", aseguró.

Asimismo, Beatriz Mejía denunció que en los libros de primero de secundaria se les enseña a los adolescentes a masturbarse. "Hay cinco páginas para enseñarles a los niños que la masturbación es absolutamente buena (...) Yo no puedo calificar de buena o mala. El colegio les está enseñando a masturbarse prácticamente de manera obligatoria", dijo la vocera de 'Con mis hijos no te metas'.

Por otro lado aseguró que la ' Educación Sexual Integral' es un crimen. "Es abuso infantil, el Colegio Americano de Pediatría dice eso", dijo Beatriz Mejía sin mostrar ningún documento científico que corrobore sus afirmaciones.

Angela Sebastiani, psicóloga y representante colectivo "Alianza por la Educación Sexual Integral 'Sí Podemos'", no se quedó callada y trató de aclarar la polémica desatada por la vocera de 'Con mis hijos no te metas'.

"Quisiera comentarle al público en qué consiste la Educación Sexual Integral. Primero abarca el tema del cuerpo, cómo cuidar el cuerpo, conocerlo. En segundo lugar abarca el pensamiento crítico, es decir, informarse, hablar con los padres, con los amigos, y tomar decisiones informadas. En tercer lugar abarca el auto cuidado y el cuidado del otro; en el Perú hay muchas niñas que son madres, niños abusados, niños victimas de bullying por no encajar en lo que se considera lo femenino y masculino; y por último abarca el establecer relaciones de pareja, de familia, en condiciones de aprecio, de cuidado, de amor y de igualdad de derechos", explicó Angela Sebastiani.

(Minuto: 1:28:27)