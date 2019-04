Beatriz Mejía sobre el enfoque de género: "Es un disfraz para engañar y provoca 'disforia de género' en los niños"

Esta semana, el Poder Judicial falló a favor del Ministerio de Educación y decidió confirmar el llamado ‘enfoque de género’ en las currículas escolares. La abogadaBeatriz Mejía, una de las detractoras más férreas de este plan y vocera de diversos colectivos, como ‘Padres en Acción’, conversó con Trome y explicó su posición sobre lo que ella llama ‘ideología de género’.



Doctora Mejía, ¿por qué se opone con tanta pasión al ‘enfoque de género’?

Porque me tomé el trabajo de investigar y estudiar el tema; y descubrí el grave daño que está ocasionando en todo el mundo a los niños. En Europa tiene 15 años y Estados Unidos también (un tiempo similar), y ya se cuenta con estudios médicos que revelan el daño psicológico y físico que ha provocado. Esto genera en los niños ‘disforia de género’, lo que significa que ellos en lugar de identificarse con su sexo biológico, están invirtiéndolo y se están confundiendo. Esto es lo que hace la inclusión de esta ideología, porque no es enfoque, ese es un disfraz. Están engañando a los padres.



Analistas y especialistas consideran a que esto va a ayudar a que exista una mayor igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación…

Mentira. Nosotros que lo sabemos, porque nos hemos informado, nos oponemos a esto. Nada de lo que dice en esos textos que ha distribuido el Ministerio de Educación tiene la intención de palear estos problemas. En el libro del 1 de secundaria de este año, solo se habla del placer sexual… ¿Esto tiene que ver algo con reducir la violencia contra la mujer o la igualdad de la mujer? Todo lo contrario, solo hace que los niños se hipersexualicen desde la edad más temprana, lo que hace que menores de 10 y 11 años ya tengan relaciones sexuales.



Hay un texto polémico que ustedes han cuestionado, donde se refiere que lo masculino y femenino se construye socialmente. ¿De qué se trata?

Va en contra de la explicación científica y biológica, de la identidad de género masculino y femenino, que está relacionado con su sexo biológico. Cuando nace una niña, el médico no te dice: ‘veremos qué quiere ser’, te dice es niño o niña. Este texto dice que el género en realidad si bien puede tener una relación con el sexo biológico, no está determinado por él, sino por las vivencias que tiene la persona a lo largo de la vida, por eso al niño le dicen: ‘tú puedes decir lo que puedes ser’. Si tú a un niño le dices eso, hay niños que van a elegir ser una cosa distinta, pero no porque sean conscientes, sino que están siendo manipulados...



¿Qué es lo que más le preocupa de lo que se va a enseñar a los niños?

El grave daño a la integridad mental y física de los niños, la quiebra moral de la nación y la posición en la que queda el Perú para ser dominado por el grupo de poder económico que nos está tratando de colonizar, usando la ideología de género; y esto lo sabe todo el mundo. Está documentado. Quienes están haciendo esto salen a decirlo. Todos saben que el magnate George Soros está financiando esto, entonces las ONG que salen a defenderlo tan encarnizadamente es gente que está recibiendo muchísimo dinero. A mí me da pena ver cómo el congresista Alberto de Belaunde, quien me conoce de toda su vida, diga que nosotros hacemos esto porque es una campaña millonaria. Es absolutamente falso.



¿Y ustedes de dónde sacan dinero para su publicidad, polos y otros?

Somos padres preocupados. Gente comprometida, que está cuidando a los niños del Perú, sin cobrar nada. Estamos gastando nuestros recursos contra un monstruo que tiene controlado a todos los poderes del Estado. Cuando hacemos una marcha, cada colectivo se manda a hacer sus banners, cada uno se compra su polo, hay un auto financiamiento. Es una alianza ciudadana del bien.



A ustedes los acusan de ser fanáticos ultraconservadores, ¿qué tendría que decir al respecto?

Están muy desinformados y lo que estamos haciendo es defenderlos a ellos, a sus hijos y a toda su descendencia. Si nosotros no salimos al frente, no nos quedará patria. Seremos despojados, quienes están detrás de esto son los hombres más ricos del mundo, que quieren adueñarse de nuestra nación y si lo permitimos con un debate falso y engañoso, entonces el Perú no tendrá salida.



También los califican de ‘cavernarios’ que no están viviendo la modernidad y que las cosas han cambiado…

La degradación moral nunca va a ser modernidad.



Usted ha dicho que esto está financiado por millones, consultorías...

Mil 650 millones de soles tiene presupuestado para asegurar la fidelidad vía corrupción, del liderazgo intelectual del país, para defender esta destrucción de la nación.



Para los padres de familia, explíqueles ¿qué cosas les van a enseñar a los niños que usted considera dañinas para ellos?

Les enseñarán a tener relaciones sexuales a más temprana edad, que lo pueden hacer de manera antinatural, a sus hijos no les van a enseñar nada para ser ciudadanos de bien para esta nación. Está inculcándose que son ciudadanos del mundo para quitarles todo el tema de patria y nacionalismo para ser incapaces de defender a su país. Lo que buscan es la reducción de la población... No solo buscan envilecer a los niños con relaciones sexuales promiscuas y prontas, sino también estupidizarlos con conocimientos precarios para ser esclavos del nuevo sistema mundial.



Usted es católica, ¿pertenece al Opus Dei?

No.



La llaman fanática y está vetada en algunos lugares, ¿por qué cree que es así?

Ahora la gente que opina en contra de esta política es atacada, maltratada. Yo me pregunto, ¿qué hay detrás de todo esto?



La popularidad de Vizcarra está cayendo, ¿a qué lo atribuye?

Yo creo que se están sincerando las encuestas. Las encuestadoras no quieren seguir la misma suerte que en el 2000 cuando cayó la dictadura de Fujimori, donde reportaban una irrealidad y daban cifras falsas. Creo que el acuerdo con Odebrecht, que es tan escandaloso contra del Perú, es uno de los motivos.



¿Es de alguna tendencia política?

No, no formo parte de ningún partido político, lo que sí me queda claro es que los ciudadanos que nunca hemos participado en política debemos dar un paso al frente para defender la integridad de la patria.



¿Cuál es su principal crítica al gobierno de Vizcarra?

La falsedad. Es la metodología central de este gobierno. Yo pienso que la esposa de Vizcarra ya se debe haber separado de él, porque ella es maestra y tiene cara de ser buena maestra y a ellos no se les puede ‘cuentear’ con el tema del enfoque de género. Ella debe haber tomado una decisión de carácter moral y alejarse de él (Vizcarra).



¿Estos textos están en los colegios nacionales y particulares también?

Están en los colegios nacionales, pero la currícula está siendo impuesta en los colegios particulares. Se va a obligar a todos los colegios a llevar estos libros. Vamos a tener que llegar al Home School (maestros en casa), si esto no cambia, si no entra un gobierno que cuide a los niños.



¿Qué le pareció la presentación del primer ministro Salvador del Solar en el Congreso?

Creo que Del Solar es piloto de un avión en automático. Están cumpliendo un plan extranjero.



¿Qué medidas van a tomar ustedes tras el fallo del Poder Judicial?

Hasta un paro nacional. Esto no será marcha de un día. Vamos a apelar a todos los mecanismos legales para evitar que se imparta en el país. Estamos coordinando una denuncia ante la Corte Penal Internacional.