El congresista por Frente Amplio Enrique Fernández Chacón confirmó haber dado positivo a la prueba de coronavirus. De esta forma el parlamentario se une a la lista de 11 legisladores que también se encuentran infectados.

“Estuve con fiebre hace ocho días atrás, tuve la suerte que este mi hijo, me estuvo acompañando, atendiendo, y ya ahora estoy en la clínica dando los toques finales de la enfermedad”, comentó Enrique Fernández a RPP.

Asimismo, el parlamentario precisó que la fiebre ha disminuido hace dos días y que aún continúa recibiendo oxígeno en una clínica por disposición médica. Según estima, podrá reincorporarse a sus actividades en dos o tres días.

“Si he sobrevivido a una pensión miserable, el virus no me va a matar”, señaló el parlamentario con el sentido del humor que lo caracteriza.

"Voy a cumplir 78 años, me tengo que cuidar porque sé que no la puedo contar si me descuido, tome todas las precauciones, pero que la voy a librar”, agregó.

Enrique Fernández Chacón: congresista confirmó que dio positivo a prueba de coronavirus