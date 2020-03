Una entrevista de trabajo suele ser impredecible y, muchas veces, angustiosa. Los nervios le pueden jugar una mala pasada al postulante; por ello, es recomendable prepararse antes de ir al encuentro con el futuro empleador y demostrarle que es el mejor candidato.

La entrevista de trabajo es la etapa más difícil del proceso de selección de un empleo. De hecho, los saben los postulantes; pues es aquí donde posiblemente se defina si será contratado o no para el puesto.

Antes de reunirse con las personas que lo entrevistarán es importante que sepas que existen algunas preguntas comunes que se realizan en esta etapa, cuyas respuestas pueden ser decisivas en la elección del nuevo personal.

Debes de prepararte y organizarte para una entrevista de trabajo (Foto: AP)

El portal Entrepreneur publicó una lista de las interrogantes que son difíciles de contestar, pero son importantes pues sirven para conocer las fortalezas del postulante, su personalidad, por qué está postulando al puesto, entre otras.

Cabe señalar que estas preguntas no son malintencionadas, pues lo que buscan las empresas es obtener una idea clara del candidato para asegurarse que están calificados para el trabajo y que pueden ser un buen elemento para la empresa.

PREGUNTAS DIFÍCILES EN UNA ENTREVISTA DE TRABAJO

“¿PUEDES HABLARME DE TI?”

Aunque suene a una pregunta inocente y directa, esta puede llegar a exponer tu vida personal. Debes enfocar la respuesta hacia la formación académica, tu carrera profesional y las experiencias recientes de trabajo.

Evita hablar de tu familia y pasatiempos. Enfócate a brindar información de cómo puedes ser un buen elemento para los objetivos de la empresa.

“¿DÓNDE TE VES EN CINCO AÑOS?”

Las empresas no quieren invertir en un trabajador que no planea permanecer en su organización, pues en su plan de negocios está el contratar a personas por largo plazo. Si bien no tienes que mentir, responde honestamente a esta pregunta diciendo que estás buscando un trabajo desafiante, que te apasione y que vaya de la mano con tus futuras metas.

Estas preguntas no son malintencionadas, pues lo que buscan las empresas es obtener una idea clara del candidato para asegurarse que están calificados para el trabajo (Foto: AP)

“¿CUÁL ES TU MAYOR DEBILIDAD?”

No respondas con el desgastado “soy perfeccionista”, los entrevistadores lo escuchan todo el tiempo y por lo general no funciona. La clave para hablar acerca de una debilidad es que de inmediato expliques una solución.

Randle Browning en Skillcrush recomienda responder con algo como: “tiendo a querer hacer las tareas simples primero y las más complejas después, aunque sé que lo contrario resulta mejor para mi productividad”.

“¿REVISAS TU CORREO ELECTRÓNICO DURANTE LAS VACACIONES?”

Si bien los postulantes intentan transmitir dedicación y pasión por el trabajo, y asegurarle al entrevistador que estás disponible y que eres confiable; es también importante que des a entender que conoces el valor del equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

Haz que el entrevistador sepa que estás 100 por ciento comprometido con tu trabajo, pero que necesitas tiempo fuera de la oficina.

“¿CUÁL ES EL TRABAJO DE TUS SUEÑOS?”

Esta pregunta tiene la intención de averiguar si realmente te preocupas por este trabajo en particular y te interesa el puesto o si solo estás aplicando para cada vacante de cualquier trabajo. Manéjalo de forma sencilla respondiendo, “este es el lugar en el que me gustaría trabajar”.





“¿POR QUÉ QUIERES TRABAJAR AQUÍ?”

Esta pregunta es una de las tantas que busca mostrar tu verdadero interés en el trabajo. Arnie Fertig en U.S. News comparte algunas posibles respuestas que impresionarán a un reclutador:

"Conozco a varios colegas que han trabajado en la empresa durante años y todos me han dicho cosas grandiosas". "La página de Facebook de la empresa es realmente atractiva. Me gusta cómo trabajan ese aspecto”. "La empresa es conocida por hacer grandes productos que ayudan a la gente a hacer X cosas. Pero además de eso, conozco el rol de liderazgo de la compañía a través del apoyo a eventos o causas X, Y y Z por nombrar algunas”.

Profesionales de todas las áreas deben saber cómo comportarse en estas instancias del proceso de selección. (Foto: Freepik)

“¿TE GUSTA TRABAJAR SOLO O EN EQUIPO?”

Si dices que te gusta trabajar solo, entonces puedes ser visto como alguien que se encarga de hacer sus cosas. Y si respondes diciendo que prefieres trabajar en equipo, entonces puedes parecer un individuo que no es capaz de tomar sus propias decisiones.

Por eso, debes dejar claro que disfrutas de ambos tipos de relaciones laborales. Enumera los pros y los contras de cada tipo de trabajo.

“¿POR QUÉ TE FUISTE DE TU ÚLTIMO TRABAJO?”

No uses esto como una oportunidad para hablar mal de tu antiguo jefe o empresa. Eso pondrá alerta al entrevistador en cuanto entre en contacto con tus referencias. Sé sincero y honesto.

No te enfoques en lo negativo. En su lugar, detalla todo lo que aprendiste o cómo fue que la experiencia te ayudó a crecer. Además, señala que la razón por la que te fuiste, fue que había llegado el momento de explorar nuevas oportunidades y salir de tu zona de confort.

“¿CUÁLES SON TUS PRETENSIONES ECONÓMICAS?”

Esta pregunta puede incomodar a ambas partes. Además, el entrevistador no tiene permitido negociar o discutir tu salario. La finalidad de esta pregunta es saber si la empresa puede pagar lo que has pedido.

Antes de responder investiga y deduce cuál es el salario en la industria y mercado en el que te desenvuelves. Así tendrás las cosas claras.