¿Tienes una entrevista en inglés? Claves para superar este proceso de selección

Algunas empresas, sobre todo si tienen sedes en el extranjero, consideran dentro de sus procesos de selección de personal , una entrevista en inglés. Por su parte, la mayoría de los postulantes suelen inflar su nivel de inglés, pensando que así pueden tener más chances de obtener el puesto.

Sin embargo, colocar un su nivel de inglés en el Currículum vitae en el que no estamos puede jugarnos una mala pasada, pues en la entrevista, el reclutador puede optar por hablar en inglés y complicarte el proceso. Por ello debes estar preparado.

Los responsables de Recursos Humanos realizan este tipo de prueba para determinar el nivel real de los candidatos con el fin de averiguar si estos profesionales serán capaces de desempeñar su puesto dentro de la empresa.

Es así que debes demostrar todo tu potencial en el dominio de la lengua. Por supuesto, debes saber tanto escribir como hablar a la perfección, pues de nada servirá que entiendas si luego no sabrás cómo responder con fluidez.

Entonces, ¿cuál es la preparación para una entrevista de estas características? En realidad, es la misma en cualquier idioma. Investiga la empresa, piensa en las preguntas más frecuentes e intenta responderlas. En ese sentido, Universia en su versión española compartió algunos tips que debes seguir si quieres triunfar en una entrevista en inglés.

• FORMACIÓN ACADÉMICA

No necesitas mentir en cuanto al lugar donde estudiaste. Puedes usar la frase “'I graduated as a Accountant in 2019 from (el nombre de tu universidad)” para explicar tu formación de la mejor manera.

• PERFIL PROFESIONAL

Prepara tus respuestas, así evitarás quedarte en blanco o perder el tiempo hablando de cosas irrelevantes. Puedes empezar con: “I have experience in… I worked six years in the…” También puedes utilizar palabras o expresiones claves como “goal-oriented”, “willing to learn”, “team work” o “proactive”.

• DESPEDIDA



Al terminar la entrevista, utiliza este momento para agradecer la oportunidad que te brindaron y el tiempo del entrevistador. Di algo como: “Thank you for your time, I really appreciate this opportunity and I look forward to your feedback”. Si quieres preguntar por el proceso de selección, también puedes decir “What are the next steps?”.

Estos son los pilares que puedes tener en cuenta para la entrevista. Además, debes saber que existen preguntas frecuentes que puedes escuchar en el tiempo que estás frente al reclutador. ¿Cuáles son?

• “Tell me a little bit more about your work experience” (Cuéntame un poco más sobre tu experiencia laboral)

• “Tell me about a problem that you have solved in your previous job” (Hábleme de un problema que haya resuelto en su trabajo anterior)

• “Why do you want this job?” (¿Por qué quieres este trabajo?)

• “Why do you want to work in this company?” (¿Por qué quieres trabajar en esta empresa?)

• “What are your salary expectations?” (¿Cuáles son tus expectativas salariales?)

• “Tell me about yourself” (Cuéntame sobre ti)

• “What Is Your Greatest Strength?” (¿Cuál es tu mayor fortaleza?)

• “What Is Your Greatest Weakness?” (¿Cuál es tu mayor debilidad?)