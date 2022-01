Peruanos que se respetan. En pleno calentamiento encontramos al equipo de fútbol 7 (futsal) Down de Universitario de Deportes, en el estadio Lolo Fernández de Breña. Y es que desde diciembre de 2021 el cuadro ‘merengue’ se convirtió en el primer club peruano en tener un equipo con personas con síndrome de Down. Los chicos están felices de poder practicar el deporte que los apasiona y están esperando con ansias este sábado 29 de enero, pues este día serán presentados oficialmente en la ‘Noche Crema’. Hablamos con Luis Gonzáles, coordinador de este proyecto inclusivo.

Luis, ¿cómo nace esta bonita iniciativa?

Surgió hace varios años. Yo tengo un hermano con síndrome de Down que tiene 49 años y en sus tiempos no había inclusión y lo trataban como una persona que no podía hacer nada. Mi anhelo era que pudiese jugar fútbol como otros chicos.

Por eso formó la asociación Pasitos de Fe…

Sí, nació hace diez años con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down o cualquier otra discapacidad. Brindábamos talleres recreativos y de rehabilitación. Ahí formamos un equipo de inclusión de fútbol 7 (futsal).

¿Y cómo llega esta propuesta al club Universitario?

Soy socio del club hace 25 años y, en algún momento, llevé esta propuesta a la directiva, pero sin éxito. Esta nueva administración, dirigida por Jean Ferrari, escuchó mi plan y aceptó tener una selección de futsal integrada por chicos con esta condición.

Es el primer equipo de fútbol nacional que presenta esta propuesta…

Sí, justo haremos la presentación del equipo en la ‘Noche Crema’, que será este sábado 29 de enero en el estadio Monumental de Ate.

Los chicos estarán emocionados…

Están que saltan de alegría (risas), imagínate ser presentados ante la hinchada ‘merengue’ y ser parte de un equipo tan grande como la ‘U’. Ya se les entregó las camisetas y están preparándose mucho para dar lo mejor de sí.

Los chicos son responsables, entusiastas y obedientes. Fotos: Trome.

¿Cuántas personas conforman esta selección?

Son trece jovencitos, entre los 15 y 18 años. Ellos entrenan dos veces a la semana, los lunes y miércoles, desde las 6:30 de la tarde.

¿Y cómo se comportan en los entrenamientos?

Son responsables, entusiastas y obedientes. La verdad es que esta iniciativa va más allá de patear una pelota, es darles una oportunidad de cambio en diferentes campos de su vida.

Están organizando una Copa Libertadores…

Exacto, queremos que nuestros chicos puedan enfrentarse, por ejemplo, a una selección de Argentina o Brasil. La idea es que otros clubes peruanos también se animen a replicar esta iniciativa.

¿Participarán en la Tercera Copa del Mundo de Futsal Down?

Algunos de los chicos de nuestro club estarán presentes en este evento que se realizará en abril de este año en el Perú.

Entrenan en el estadio Lolo Fernández de Breña. Fotos: Trome.

