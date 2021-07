HUARIQUE. De animar todos los fines de semana en discotecas y bodas como Dj, Jemir Andrés Crisostomo Caccha (29) encontró en la pandemia, curiosamente, el impulso que necesitaba para hacer lo que tanto gusta: cocinar. Abandonó sus parlantes y equipos de sonido para dedicarse a tiempo completo a preparar suculentos platos en su local ‘El Huarique de Andrés’ en Villa El Salvador. Crisostomo Caccha no es un nuevo en la gastronomía, porque trabajó seis años directamente con el reconocido chef Gastón Acurio, esto le permitió aprender sobre la preparación de comida criolla, pescados y mariscos.

“Si no era por la pandemia, no me metía a la cocina, cocinaba los sábados para amigos y vecinos, porque estaba metido de lleno como Dj en eventos y también alquilaba equipos de sonido, me iba muy bien. Pero como me quedé sin chamba y estaba dos meses plantado, busqué como opción b la cocina y empecé a darle con todo, ahora tengo una clientela, y la verdad no me puedo quejar, me siento muy feliz”, sostuvo este emprendedor.

En su variada carta destaca el contundente Tacu-tacu al jugo, que está hecho a base de frejoles con arroz, asado de tira que es suave y jugoso, acompañado con zanahoria, alverjita, limón y sarsa criolla. “Mis platos son poderosos, quiero que la gente coma bien, por eso los sirvo bien taipa”, cuenta

El Huarique de Andrés se encuentra ubicado en el Sector 2 grupo 19 manzana F lote 10, Villa El Salvador. Para delivery, pueden llamar al 958-790-235. Promociones y ofertas de la carta, pueden escribir al Facebook (@Elhuariquedeandres).

TRABAJABA COMO SOLDADOR Y AHORA LA ROMPE VENDIENDO CHICHARRONES Y TAMALES

HUARIQUE. Por años, Erick Camargo Lopez (34) trabajaba como soldador y su idea era abrir un taller, pero la llegada de su segundo hijo cambió sus planes. Las deudas aumentaron y se vio en la necesidad de emprender. Sus suegros lo motivaron a probar suerte en el negocio de los tamales y aunque estaba inseguro, meses después inauguró ‘Chicharrones y tamales Thiago’ en San Juan de Miraflores.

“Nunca pensé en vender tamales, estudié para ser soldador e incluso me certifiqué. Tenía vergüenza para vender y no sabía cómo hacerlo, pero mi esposa supo motivarme y ahora llevamos cuatro años en el negocio”, cuenta este joven.

Su carta siempre ha innovado para delicia de sus clientes; ofrecen cuatros tipos de tamales: serranito, tamalito verde, chinchano y criollo, pero hay un plato que es una delicia por todos y es la ronda dominguera, que contiene salchicha huachana, relleno, chicharron de chancho y tamal.

Para que su cliente se sienta segura, Erick y sus trabajadores se sometieron a una prueba de descarte de Covid-19 y además el personal encargado de delivery realiza un proceso de desinfección para entregar el producto que sellado y eso evita cualquier manipulación. “El negocio va a ser como tu hijo, te va a traer tristeza, sufriendmoet y alegría”, contó.

“Chicharrones y tamales Thiago” se encuentra ubicado en AA.HH. Sol de Los Milagros, Mzna. J. Lt. 1, San Juan de Miraflores. Ref. Espalda del hospital María auxiliadora, cinco cuadras hacia arriba.