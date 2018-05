ESAN se pronuncia tras denuncia de estudiante que no dejaron ingresar a clases con su hija [VIDEO y FOTOS]

La universidad ESAN se pronunció tras la denuncia que realizó una de sus estudiantes en en Facebook . La joven estudiante manifestó que un video que la universidad no le permitió el ingreso porque estaba con su hija.



"Que era una clase importante y tenía que ir, que mi profesor sí me permite ingresar con mi hija, y aún así, con mi hija entre los brazos, me dijeron que no", explicó Marina Pando Medina en su video de Facebook.



Los usuarios de Facebook comenzaron a criticar a la universidad por lo sucedido. ESAN se pronunció vía Facebook tras el incidente.



La casa de estudio manifestó que existen normas que son de conocimiento de los alumnos y del personal administrativo. Dicha normal dice lo siguiente: "impiden que un menor de edad que acompaña a un adulto responsable accedan a los ambientes donde se lleven a cabo actividades académicas".



"En la Universidad ESAN valoramos el empeño que realizan todos nuestros estudiantes por salir adelante, por esa razón nos preocupamos siempre de brindarles, así como a sus familiares, toda la seguridad dentro del campus universitario", indica el texto publicado por la universidad.



