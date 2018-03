¿Aún te falta completar los útiles escolares? Glovo alivia tus compras y el regreso a clases

A pocos días de empezar las clases y como todos los años, empieza el estrés de los padres de familia que por algún motivo no han podido completar sus compras de libros y útiles escolares para el comienzo de los estudios de sus hijos.



Sin embargo, hoy en día ya no es un dolor de cabeza pues existe Glovo, la app multidelivery que te permite pedir desde útiles escolares, libros y uniformes de tus hijos con la promesa llevarlos directamente a la puerta de tu casa en menos de una hora, aunque sea un domingo por la noche.



¿Cómo funciona?

Hoy en día y gracias a la tecnología comprar útiles ya no es una tarea difícil, y aunque al hablar de esto lo primero que nos viene a la cabeza son las tiendas online, Glovo es la única opción que te ofrece comprar y pedir lo que necesites – desde uniformes hasta textos y útiles escolares, dentro de la ciudad, a cualquier hora del día y recibirla en menos de una hora.



Todo esto es posible gracias a que Glovo es la única app en el mercado peruano que tiene la opción “Lo que sea”, que permite al usuario pedir cualquier producto de cualquier tienda o lugar. Solo debes indicar lo que necesitas y la dirección de dónde adquirirlo. Una vez realizada la solicitud, un “Glover” hará la compra por ti y podrás ver mediante geolocalización el recorrido que éste realizará, todo en tiempo real.



Drago Macan, Country Manager de Glovo Perú indica que “el inicio a clases en esta época del año resulta difícil a los padres organizarse para comprar las listas escolares, es por eso que queremos ayudarlos a completar sus listas con las compras de última de hora para que puedan evitar el tráfico de la ciudad y las largas colas en las tiendas”.



Actualmente Glovo está a disposición de los usuarios que viven en los distritos de Miraflores, San Isidro, Surquillo, Surco, San Borja, Jesús María, Barranco, Magdalena, La Victoria , Pueblo Libre, Cercado de Lima, San Miguel, Breña, Ate, Chorrillos, Callao, San Juan de Miraflores y parte de La Molina.



El pago se realiza desde la misma app, es decir, se debita de tu método de pago registrado que puede ser tarjeta de crédito o débito (Visa, Marter Card y Amex). El monto de la compra lo podrás validar con el recibo que el Glover te presente al llegar al destino.



ACERCA DE GLOVO APP

Glovo es una app que te permite comprar, recoger y enviar al momento cualquier producto dentro de una misma ciudad. Cuenta con más de 250.000 usuarios y 3.000 partners asociados. Al día de hoy, el servicio está disponible en las áreas urbanas de Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Málaga, Roma, Milán, París, Santiago de Chile, Buenos Aires y Lima, y se prevé ampliarlo y abrir en nuevas ciudades en las próximas semanas.