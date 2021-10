Peruano que se respeta. ‘Ser mejor que ayer, siempre’ es una frase que Marco Rujel García tiene muy presente en su vida. A sus 43 años está por graduarse de ingeniero civil, tiene su propio negocio en el rubro de la construcción y ha publicado cuatro libros, en los cuales plasma sus experiencias y las mezcla con las costumbres y leyendas peruanas.

“Soy de madre cusqueña y padre piurano, gracias a ellos conozco muchas historias y costumbres del Perú. A eso se sumó mi espíritu soñador. A los 15 años dejé mi casa para convertirme en trapecista de un circo y ejercí esa profesión hasta los 30. También he sido cinturón negro en Taekwondo y he estudiado un poco de electricidad y electrónica. Todas estas vivencias me han servido para escribir mis libros, que tienen como personaje principal a un perro llamado Valentino”, cuenta este orgulloso vecino de San Juan de Lurigancho.

Los libros de Rujel García quieren entretener y hacer volar la imaginación de las personas, y a su vez tienen el objetivo de revalorar las leyendas peruanas. “Quiero impulsar la lectura a través del plan lector, al mismo tiempo dar a conocer las distintas leyendas, mitos y creencias de nuestro país. También espero llegar al cine con mis novelas”, indica el escritor, que está próximo a publicar su quinto libro.

Puedes solicitar sus obras en Facebook, búscalo como Marcos David Rujel García.

Peruano que se respeta. A sus cortos 19 años, Aldrish Gálvez acaba de ganar el concurso 'Premio nacional de la Juventud' con su libro 'Planetástico', con el que busca fomentar la lectura y concientizar a los niños y jóvenes sobre los problemas del medio ambiente. Su sueño es que su libro llegue a todos los niños del Perú y sea traducido a más idiomas, pues por el momento solo lo encontramos en español, quechua y aimara.

“Desde los 10 años tengo la idea de concientizar a la gente acerca de los problemas del medio ambiente. Todo nació porque en Chiclayo recogía botellas de plástico con mi abuelita para ganar dinero y ahí me di cuenta de que debía hacer algo para fomentar el cuidado del planeta. Luego a los 13 años empecé con los bocetos del libro ‘Planetástico’. Ha sido un largo camino, pero soy perseverante y de a pocos estoy cosechando los frutos de mi esfuerzo”, cuenta este joven que estudia Administración de Empresas gracias a una beca.

BIBLIOTECA SOLIDARIA

Hace poco, junto a unos compañeros, instaló una biblioteca reciclada para los niños de las zonas más vulnerables de San Juan de Lurigancho. En este espacio se prestan libros y se dictan talleres para que los chicos creen sus propios libros, y fomenten el cuidado del planeta. “La idea es motivarlos e inspirarlos para que se conviertan en agentes de cambio”, indica. Pueden ingresar al Facebook e Instagram de ‘Planetástico’.

