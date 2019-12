¡Terrible! Lino Miguel Quiroz Guerrero vive un calvario hace 45 días luego de que se incrustara un vidrio en el pie. Según su testimonio, lo atendieron negligentemente en el hospital Marino Molina de Comas y en el Hospital Luis Negreiros Vega del Callao, ambos pertenecientes a EsSalud.

El pasado 14 de octubre, Quiroz llegó al hospital de Comas con un vidrio en el pie. Luego de curarlo y ponerle una gasa, le dieron de alta sin realizarle ninguna placa. “Me fui confiado, la herida sanó al tercer día pero a la semana empecé a sentir un dolor terrible”, dijo para ATV Noticias.

El 30 del mismo mes volvió al nosocomio y exigió que le saquen una placa. El procedimiento determinó que un pedazo del vidrio aún seguía al interior de su pie, por lo que los médicos le programan una operación urgente. “Pero detectan que tengo tiroides y ven que no tengo tratamiento, por lo que me derivan al hospital Negreiros del Callao. A partir de allí comenzó otra odisea tremenda porque el dolor es insoportable y me dieron medicamentos solo para 4 o cinco días”, contó.

El 4 de noviembre fue remitido al Callao y luego de varios días le programaron la operación para el 2 de diciembre. “Llegué con mi esposa. Entré a sala de operaciones pero los albañiles estaban trabajando, pintando. El doctor me llama y me dice que ya no me van a operar porque estaba contaminada el área”, denunció.

Le indicaron que fuera con el doctor Figueroa para que puedan reprogramarle la cirugía, pero nunca lo encontró y se fue. Luego, acudió a la Oficina del Asegurado para presentar su reclamo pero lo acusaron de faltarles el respeto y, según dice, hasta lo amenazaron.

“Yo hablo fuerte pero jamás le falté el respeto a alguien. El doctor consideró que le falté el respeto y la señorita me ha amenazado ahí, me dijo que iban a hacer peor las cosas y eso lo han cumplido”, dijo para ATV Noticias.

La doctora Karin Contreras, directora del Hospital Negreiros, se comunicó con ATV Noticias y aseguró que el paciente se operará en 24 horas. Asimismo, pidió las disculpas del caso y explicó que su condición de tiroidismo les impidió operarlo antes, ya que tenían que reducir los riesgos para que ingrese al quirófano.