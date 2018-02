EsSalud: profesor y vigilante salvan la vida gracias a trasplantes de corazón [FOTOS]

Se salvaron de morir y ahora sus corazones laten con más fuerza. Un profesor y un vigilante volvieron a la vida luego de un exitoso trasplante, que realizaron los médicos de Instituto Nacional Cardiovascular de EsSalud por primera vez en menos de 24 horas.



Teófilo Pau Salguero (55) y Alan García Pérez (31) sufrían de falla cardíaca y estuvieron varios meses en cama, esperando a un donante. “Debido a que sus estados de salud eran muy críticos, estuvieron ‘conectados’ a dispositivos de asistencia ventricular, los cuales permiten reemplazar la contracción del corazón, alargando así el tiempo de espera”, dijo Gabriel del Castillo, presidente ejecutivo de EsSalud.



DEPORTISTA

En el 2015, a Teófilo, quien es profesor de aeróbicos en Chancay, le detectaron el mal y no podía caminar, comer ni dormir. “Siempre fue muy deportista, no fumaba ni tomaba. No pensábamos que podría estar mal del corazón. Ahora está feliz por esta nueva oportunidad de vida y en seis meses volverá a enseñar”, contó su esposa Patricia Simon (54).



Alan, quien vive en Ate Vitarte y es vigilante, sufría descompensaciones reiteradas desde hace un año y ya no podía desempeñarse en su labor. Estuvo seis días ‘conectado’ a una máquina hasta que apareció la familia de un paciente que tuvo el enorme gesto de amor de darle un ‘nuevo’ corazón.

CUIDE SU CORAZÓN

- Opte por una dieta sana, excluyendo el exceso de azúcar, sal y grasas.



- Evite el tabaco, el alcohol y el café.



- Opte por hacer ejercicios (caminar, nadar o trotar) con frecuencia, pero sin exceso.



- Cuídese del sobrepeso.



- A partir de los 45 años, hágase un chequeo preventivo.