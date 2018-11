El seguro de salud es uno de los mayores beneficios con el que puede contar un trabajador peruano, ya que gracias a esto puede ser atendido en los hospitales del Estado. Pero para acceder a esto debes acreditar que laboras en alguna empresa o que has adquirido un seguro personal o familiar.

Para que un asegurado se encuentre acreditado en Essalud , el empleador debe haber declarado correctamente sus datos personales: apellidos y nombres, tipo y número de documento de identidad, así como fecha de nacimiento.

Si la vigencia de su acreditación no se encuentra actualizada, es posible que el empleador no lo haya declarado, lo haya hecho de manera extemporánea, haya declarado con un error en los datos consignados o haya incumplido con el número de aportes de acuerdo al tipo de seguro.



Para reactivar el seguro de salud debido a un error en la información o falta de pago, debes seguir una lista de requisitos que te ayudaran a mantener este beneficio.



Requisitos para reactivar el seguro de salud

- DNI, Carné de extranjería o Partida de Nacimiento



- Si eres trabajador de una empresa, debes presentar tu última o penúltima boleta de pago o sonstancia de trabajo



- Si eres Pensionista ONP, AFP, debes presentar el último o penúltimo talón de pago o tu resolución de pensionista.



- Si eres trabajador del hogar, presentar tus formularios de pago de los 3 meses consecutivos o 4 no consecutivos anteriores a la solicitud.



- Si eres trabajador y/o pensionista afiliado a la Ex CBSSP, debes presentar documento que acredite dos meses consecutivos o no consecutivos anteriores a la solicitud de acreditación.



- Si cuentas con un Plan Total / Plan Vital: Voucher del último pago o aporte anterior a la solicitud de acreditación.



- Si eres afiliado a EsSalud Independiente: Un documento donde figuren tus aportes o pagos realizados (vouchers o reporte de pagos) hasta el mes anterior a la solicitud.



- Si te casaste y en el seguro sales como soltero/a: Presentar la partida de matrimonio emitida en los últimos 3 meses



- Si te cambiaste de dirección: DNI con la nueva dirección o un recibo de luz o agua.



Reactiva tu seguro de salud en cuatro paso

1. Verifica si tu seguro aparece activo o no



Si la vigencia de tu atención está vigente y activo no tendría sentido seguir con el proceso y sino, entonces adelante con el tramite correspondiente.

2. Dirígete a la oficina de EsSalud o MAC



Aquí puedes hacer todos los tramites correspondientes.

3. Verificación



Verifica tus datos y que los aportes estén al día para evitar problemas y si existe errores, entonces debes presentar los requisitos mencionados para realizar el cambio.

4. Acreditación



Una vez presentados los documentos que sustentan tu acreditación, el encargado procederá a activar tu seguro (acreditación) y podrás hacer uso de él a partir de 24 horas de realizado el trámite.