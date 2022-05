Una niña de 4 años quedó herida de gravedad tras caer del tercer piso de su vivienda durante el temblor de magnitud 5,5 que sacudió la capital del Perú la tarde el jueves 12 de mayo. La pequeña se encuentra internada en el Hospital de Emergencias Pediátricas, situado en el Cercado de Lima.

Leonarda Cruz Paulino, madre de la menor de edad, en declaraciones a Latina, indicó que Valentina se encuentra grave y permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Contó que el accidente ocurrió cuando la menor estaba comiendo su mazamorra al lado de la ventana.

“ Ahora ella está grave, está en coma, necesita cuatro unidades de sangre porque perdió bastante sangre en el momento de la operación. Está con una plaqueta, ha tenido coágulos de sangre ”, dijo la progenitora. Precisó que se acepta todo tipo de sangre en el nosocomio y que el horario es hasta las 11:00 a.m.

Explicó no cuenta con medios económicos por lo que solicitó ayuda ya que trabaja a diario como ambulante. También informó que no cuenta con un seguro. “Pido que me ayuden con mi hija, a los médicos y cirujanos. Yo soy una madre soltera. Tengo solo a mi hija. Vengo de provincia. Soy de situación humilde”, añadió entre lágrimas la madre de la pequeña herida.

“Ayúdenme con mi hijita para que me la atiendan mejor, me la cuiden mejor, por favor. Porque después de esto necesita otra operación, me dijo el doctor”, agregó.

Si desea ayudar a la pequeña Valentina puedes comunicarte al número: 994-718576 o también colaborar a través de Yape al mismo celular.

Otros menores heridos durante sismo

También en ese nosocomio se reportó el traslado de otros tres menores de edad, entre ellos una adolescente de 16 años que terminó con un esguince al sufrir una caída cuando evacuaba en su colegio durante el sismo. “En el trajín de bajar fue que sucedió”, indicó Ana García, madre de la menor herida quien fue dada de alta, al noticiero de Latina.

