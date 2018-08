Las imágenes de una orca empujando y tratando de mantener a flota a su cría muerta han conmovido al mundo de entero. Se trata de la orca conocida como J-35, que ha sido observada durante una semana en las costas de los Estados Unidos, al lado del cuerpo de su pequeña cría.



Se trata de un tipo de orca en peligro de extinción que ha sido vista junto a su manada en la costa noroeste de los Estados Unidos llevando el cuerpo de la pequeña orca bebé. La ballena ya fue vista en las aguas de Washington y Columbia Británica.



Los reportes llegados de los Estados Unidos indican que esta cría murió el 24 de julio poco después de nacer. La madre tiene unos 20 años y se aferra al cuerpo de la pequeña orca, manifestó Jenny Atkinson, directora del Museo de Ballenas de la Isla de San Juan.



Los expertos afirmaron que esta orca y otros miembros de su familia están de luto. Pese a que no es raro que orcas, ballenas y delfines muestren luto por la muerte de las crías, en este caso la orca ha estado junto al cuerpo más tiempo de lo normal.



Barbara King, profesora emérita de Antropología en el College of William and Mary y autora de 'El duelo de los animales' explicó que tienen evidencia que los cetáceos muchas veces están cerca de los cadáveres, pero esto no significa que sea por emoción.



La especialista se preguntó por el estado de J-35, ya que el tiempo que está junto a la cría es demasiado. " ¿Está comiendo? ¿Está cuidando de sí misma?", se preguntó.



Integrantes del equipo Soundwatch del programa del Museo de Ballenas para la educación de navegantes, sigue a J-35 para evitar que otros navegantes se acerquen demasiado.



Ellos se están preparando para recuperar el cuerpo de la cría, cuando su madre lo deje, para examinarlo y establecer la causa de la muerte. Ello para obtener información que pueda servir para evitar más muertes de orcas.