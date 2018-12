Aumentan casos de estafa: Algunos consejos para tener cuidado

Las estafas como el cambiazo de tarjeta, la ‘pirámide’, la ‘cascada’, el familiar detenido, la falsa lotería y otras aumentan debido al cobro de la gratificación.



Uno de los casos más recientes fue el de María Cisneros, una anciana de 78 años, a quien una pareja se le acercó con el cuento de la lotería y le robó los 4 mil soles que había retirado de un banco de San Martín de Porres.



POR INTERNET



“Los robos y estafas aumentan hasta en 50% por las fiestas de fin de año”, afirmó el coronel PNP (r) Lizandro Quiroga, jefe de Operaciones de Vigarza. Agregó que estas personas inescrupulosas están al acecho sobre todo de abuelitos, jubilados y jóvenes.



También están el cuento del ‘tumi de oro’, el dispositivo que traba el dinero en los cajeros automáticos y los falsos premios anunciados por llamada telefónica, correo electrónico y hasta por ‘wasap’.



CONSEJOS



-Tape su clave si va a retirar dinero y no acepte ayuda de extraños.

-No cargue mucho dinero en efectivo. Tenga solo lo necesario.

-Si le pasan la voz de una billetera o fajo de billetes ‘extraviado’, no haga caso y siga su camino.

-Los depósitos de dinero solo se hacen en las ventanillas. Si alguien lo aborda, comunique a seguridad.

-Tenga un código de seguridad familiar ante una posible llamada extorsiva.