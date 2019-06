¿Te llamaron a decirte que ganaste un pasaje o estadía en un resort? ¡MUCHO CUIDADO!

¿Has recibido una llamada donde te indicaban que eras el feliz ganador de un viaje soñado o te abordaron a la salida de un centro comercial con un 'raspa y gana' en el que afortunadamente te hiciste acreedor de un pasaje de avión? ¡MUCHO CUIDADO!

Un reportaje de Punto Final puso al descubierto las extrañas prácticas de varias empresas de turismo que, según decenas de denunciantes, los estafaron y les hicieron firmar contratos de miles de dólares por medio de métodos engañosos.

El referido medio se introdujo en las prácticas de estas empresas y descubrió su modo de operar. El primer paso es aproximarse al cliente con un gancho, en ese caso, un premio como viajes, estadías en hoteles y otros servicios turísticos.

Podrías recibir una llamada telefónica o inclusive podrían abordarte a la salida de un conocido centro comercial, como fue el caso de Claudia M. quien denunció que le ofrecieron un 'raspa y gana' y, luego de dos intentos, se hizo acreedora a un viaje.

Luego, citan a los clientes en sus exclusivas oficinas, donde los introducen a un ambiente abarrotado de personas, con mucha bulla y hasta con música a volumen exagerado para ser parte de una charla con un asesor. Según Punto Final, se trata de una forma de desconcentrar y aburrir a las personas.

Aunque los clientes fueron únicamente para reclamar su premio, los trabajadores, en su mayoría colombianos y venezolanos, les ofrecen la posibilidad de entrar en otro concurso. El único requerimiento es presentar tu tarjeta de crédito o débito. Luego, te invitan a participar de una charla donde tratan de venderte un contrato que incluye varios beneficios turísticos.

"Te hacen escuchar una charla. En principio te informan que dura 40 minutos pero en realidad no es así. Es de una hora, hora y media y no es una charla de tú a tú en un ambiente cerrado, se da en un ambiente abierto donde hay otros promotores, otras personas. Es un ambiente con bulla, música con volumen alto y durante todo este tiempo te están dando información de las condiciones del contrato", explicó Angélica Sevilla, secretaria técnica de comisión de Indecopi.



"De pronto, te ves frente a una persona que te muestra en una hoja una cantidad de números, los raya, pone otras cantidades, y te dice ejemplos y te confunden porque es demasiada información. Este método te fuerza de alguna manera a contratar por cansancio, porque estás todo el tiempo allí, escuchando bulla, en un ambiente saturado. Firmas el contrato y luego, en la tranquilidad de tu casa, lo revisas y no era lo que te ofrecieron ", agregó.



Claudia M. contó a Trome que acudió hasta las oficinas de Travel Card en San Isidro, donde, al igual que con el reportero de Latina, le pidieron su tarjeta de crédito para participar de otro concurso. Según denunció, pasaron su tarjeta y le cobraron 2500 dólares sin su autorización. Luego, la manipularon y amenazaron para que firmara el voucher y el contrato.



"El colombiano estaba muy agresivo. Le dije 'no firmo' y me dijo 'aquí están las cámaras, usted autorizó'. Yo le dije que iba llamar a la policía y el dijo 'llame, aquí no va pasar nada'", contó la agraviada quien finalmente firmó por la presión de los extranjeros.



Según Punto Final, Indecopi concluyó, en primera instancia, que las empresas Travel Card, Grupo Terra Grata, Neomundo Internacional, Viajes Viva Perú y Blue Marlin Beach Club, todas sociedades anónimas, aplicaron, entre otros, métodos agresivos de venta, información imprecisa, incompleta o errónea sobre el contrato que firmaron sus clientes. Por este motivo, han sido multadas con cinco millones y medio de soles.



¿Te llamaron a decirte que ganaste un pasaje o estadía en un resort? ¡MUCHO CUIDADO!. Video: Punto Final