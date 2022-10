Keren Areli Bocanegra Bustamante, de 24 años, logró estafar a más de 30 personas con un negocio de venta de huevos al por mayor. Además, es hija del pastor evangélico, Álvaro Bocanegra, quien fue entrevistado por las cámaras de Latina, pero prefirió golpear a la reportera.

Las cámaras fueron a la iglesia del religioso para que brindara su testimonio sobre el paradero de la joven madre, pero este insistió que no vivía con ella desde hace 3 años. No obstante, existiría un audio que revelaría que este mantendría contacto con Keren hasta ahora, según la periodista.

De igual manera, el padre insistió que su hija no tiene nada que ver y que solo se trató de un préstamo. “ Ellas le dijeron que es un préstamo, pero ellas lo tomaron en dinero, ellas se fueron a la playa con este señor (...) Esto no es estafa ”, aseguró. “ Ellas dicen que le prestaron por un interés del 10 o 20 por ciento. Ella lo dice, yo lo he escuchado. A pasar el mes que no pagó, entonces ella se preocupa”, agregó.

“El señor ha conversado conmigo por teléfono. El señor estaba en su chupe tomando su misma plata con su mismo dinero con la otra chica. Ellos dándose la gran vida, yéndose de paseo, él mismo dice en el video: ‘Hemos gastado más de 800 soles diarios’”, señaló.

Pastor evangelico agrede a equipo de Latina y víctimas de su hija

Apenas llegaron las cámaras de Latina, Álvaro Bocanegra dejó sus creencias religiosas y empezó a empujar al camarógrafo y a la reportera, lanzándole el micrófono. De igual manera, intentó agredir a las víctimas de estafa. Las imágenes impactaron a la conductora.

