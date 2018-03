Estafas por celular y correo electrónico tienen como víctimas a niños y ancianos [FOTOS]

“¡Felicidades! Ganaste 10 mil soles y un carro 0 kilómetros! Para recoger tu premio comunícate a…”. Este es uno de los mensajes que muchas personas reciben en sus celulares o correos electrónicos. Se trata de una modalidad de estafa que ha vuelto a ser aplicada con recurrencia en el país.



Muchos incautos caen en la trampa y terminan pagando supuestos ‘impuestos’ para recoger el premio, pero no reciben nada.



“El delincuente sabe cómo obtener tu atención. Sabe que no se van a resistir al suculento premio. Por eso te invita a llamar a un número, donde terminará por convencerte y te inducirá a pagar un monto que supuestamente son los impuestos”, explicó Carlos Remy Ramis, exjefe de las Águilas Negras.



SON CÍCLICAS

Por ello, recomendó a la población rechazar estos mensajes y no llamar ni por curiosidad.



“Este tipo de estafa es cíclica. Se va por un tiempo, cuando muchos hablan de esto, y luego regresa con fuerza”, explicó el especialista.

Carlos Remy alertó que los más vulnerables ante esta modalidad de estafa son las personas mayores y los niños, quienes son más confiados.

RECOMENDACIONES

- Si recibe un mensaje o llamada de este tipo, ignórelo.



- Casi siempre usarán el nombre de una empresa grande para darle credibilidad a su estafa. No confíe.



- Usualmente, estas llamadas y mensajes son hechas desde los penales. Lo mejor es no responder nunca.