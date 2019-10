Su madre murió y la llamaron para ofrecerle cuantiosa indemnización pero terminó estafada y perdió 36 mil soles

¡Mucho cuidado con las estafas ! Lourdes Palacios Quispe (39) perdió a su madre el viernes 18 de octubre, días después del fallecimiento recibió una llamada donde presuntos estafadores le indicaron que tenía una indemnización por cobrar del Seguro Social de Salud (EsSalud) por más de S/400 mil, pero antes tenía que abonar una fuerte cantidad de dinero.

“Me llamaron por teléfono indicándome que tenía un bono por cobrar ya que mi mamá es cesante del Ministerio de Salud. Me dijeron que para que ellos pudieran activarlo yo tenía que hacer un depósito, así podrían desembolsar ese dinero”, explicó la agraviada a América Noticias.

De acuerdo al matinal, la mujer realizó cuatro pagos, uno de S/2.900 ,S/7.020, S/15.000 y S/11.000 (un total de aproximadamente S/36 mil ) a los sujetos que se identificaron como Carlos Díaz, Víctor Reyes y José Miguel Acosta, quienes llamaron a Lourdes Palacios para realizar los trámites de la supuesta indemnización.

“Ellos me dijeron inicialmente que tenía un monto de S/400 mil (de indemnización), pero después me dijeron que tenía unos intereses ganados de US$42 mil, pero que ellos me lo estaban sacando en soles (uno S/150 mil). Sumando todo pasaba el medio millón de soles, entonces me dijeron que depositara para que ellos me pudieran pagar”, señaló.

América Noticias se comunicó con Víctor Reyes, uno de los presuntos estafadores, quien solo atinó a decir que ofrecían el servicio de lavado de autos. Sin embargo, Lourdes Palacios volvió a llamar los presuntos estafadores y le respondieron que ya no le iban a pagar. La agraviada asentó la denuncia por estafa en la Dirincri de la Av. España.