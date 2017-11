Eva Bracamonte denuncia a conocido director de teatro por abuso sexual y maltrato físico [VIDEO y FOTOS]

La hija de la falecida empresaria Myriam Fefer, Eva Bracamonte, utilizó su Facebook para denunciar al conocido director de teatro Guillermo Castrillón de abuso sexual y maltrato físico. Su estremecedor relato se viralizó en redes sociales.



Eva Bracamonte cuenta como Guillermo Castrillón la convenció de desnudarse durante los ensayos. "Yo no tengo mayor problema con el desnudo, así que, después de escuchar sus motivos (colocarme en un estado vulnerable para empezar a crear desde ahí, y blablablá), acepté, pero muy pronto (segundo o tercer ensayo), pasó algo que no me gustó: durante un ejercicio en el cual yo tenía los ojos vendados y tenía que buscarlo en el espacio (porque poco a poco empezó a formar él mismo parte de las improvisaciones), me di cuenta de que él también se había quitado toda la ropa".



Guillermo Castrillón la golpeó con una toalla, según cuenta Eva Bracamonte. "Era envuelta por él en una manta, colcha, o lo que encontrara a la mano, y arrojada contra el piso o contra la pared una y otra vez. Me decía que yo tenía que tratar de levantarme y que él no me iba a dejar. Una vez me empujó tan fuerte contra el piso, que me golpeé la cabeza y me quedé casi inconsciente durante unos segundos", cuenta la joven en Facebook.



La peor parte se produjo cuando Guillermo Castrillon habría intentado abusar sexualmente de Eva Bracamonte. "Empezó a tocarme, y antes de que pudiera reaccionar, estaba echado encima de mi. Todo su cuerpo estaba encima del mío, él tenia puesto solo un bóxer. En ese momento vinieron muchas cosas a mi cabeza, pero no pude hacer nada, no pude pararme, mandarlo a la mierda e irme", relata la joven en su Facebook.



Eva Bracamonte afirma que Guillermo Castrillon no la violó porque "no pudo". “Si Guillermo Castrillón no me violó, es porque gracias a Dios no pudo, literalmente. Quizás porque había fumado mucha marihuana antes del ensayo, no lo sé” finaliza el relato de la joven en Facebook.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.