Evangelina Chamorro, ejemplo de valentía y coraje: ‘Por mis hijas me recuperé’ [ENTREVISTA]

Ha pasado un año desde que vimos a Evangelina Chamorro Díaz (32) emerger del lodo, palos y animales que arrastraba el huaico que cayó en Punta Hermosa. Su caso dio la vuelta al mundo y ahora quiere ayudar a otras mujeres a recuperarse de las adversidades.



Ayer, en Miraflores, durante el evento ‘Mujeres líderes del Perú’, ganó el premio ‘Valentía y coraje’.



Esa tarde del 16 de marzo del 2017, estaba con su esposo Armando Rivera Ramírez (42) en su vivienda cuando un impresionante alud de lodo los sorprendió. A Evangelina la arrastró junto con los animales que criaba. “Tragué lodo, me llené de barro, pero estoy viva. Le pedí a Dios que no quería que mis hijas se queden sin madre y sin padre. Le pedí tanto a Dios y me hizo el milagro”, contó aquella vez.



Evangelina Chamorro: "Pasé lodo, tragué lodo, me llené de barro... pero estoy viva".

¿Se ha podido recuperar de todo eso?

Me he recuperado gracias al hospital María Auxiliadora, los psicólogos me han ayudado mucho. He estado un mes y medio con su ayuda.



¿Dejó su tratamiento psicológico?

Así es. Por mis hijas y los animales, creo que ya me recuperé. Pronto me reuniré con mis animalitos, por ahora solo estoy con mi esposo y mis hijas. Mis vecinos me han apoyado y hay varios proyectos con ellos.



Usted recibió el premio ‘Valentía y coraje’.

Si, me invitaron y acá estoy. Participaré en lo que pueda. He sufrido mucho, creo que esto ya no se borra (se le quiebra la voz al recordar el huaico). No hay forma. Esto se ha quedado en la mente de las personas que han visto la fuerza de la naturaleza y lucha para poder salir adelante. Jamás se borrará lo que sufrí.



¿Qué dicen sus niñas?

Están más tranquilas y muy contentas de tantos premios y medallas que recibo.

