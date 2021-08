El exmandatario de Bolivia, Evo Morales, aprovechó su visita a nuestro país para acudir a la popular cebichería Mi Barrunto de La Victoria; sin embargo lo que parecía ser un hecho anecdótico, terminó en una verdadera controversia en redes sociales, entre quienes criticaron su presencia en el restaurante y las personas que no vieron nada malo en esta situación.

A través de sus redes sociales, Mi Barrunto destacó la visita de Morales a su local con un video y el siguiente mensaje: “Bienvenido señor Evo Morales. Le mostramos la gastronomía peruana , dijo que el Perú es una tierra de multinacionalidades. Le explicamos el origen de la causa, le enseñamos hacer ceviche y le recitamos la poesía de nuestro plato bandera.”

En la red social también fue compartido un video de Augusto Sánchez (uno de los propietarios del local) enseñándole al exmandatario la preparación de un cebiche, uno de los principales platillos de la gastronomía nacional.

TROME | Evo Morales visitó Mi Barrunto

CRITICAN VISITA DE EVO MORALES A MI BARRUNTO

Sin embargo estas publicaciones no fueron del agrado de los seguidores del restaurante y muchos de ellos criticaron duramente la presencia del líder aymara en el establecimiento.

“Él no quiere la comida peruana, él quiere el mar peruano. Que pena Mi Barrunto, a alguien que solo quiere beneficiarse con este gobierno de izquierda”, “Que mal que mal, ese tipo no tienen nada que hacer acá, menos con seguridad del estado que pagamos con los impuestos. No le chupen la media Barrunto. Si quiere hacer turismo que venga con la suya” o “Ese personaje. No te da ninguna. Buena propaganda . Lastima que además lo publiques como si fuera digno de admirar. Lastima que lo publique como ilustre”, fueron algunos de los comentarios contrarios al restaurante.

Por el contrario, otros seguidores no vieron nada de malo en la visita de Morales: “¿Por qué tanto hate? “persona no grata”, ¡a qué se debe ese término? ¿Y qué tiene que le vendan un ceviche a una persona pública y que ocupo un cargo importante?, es un cliente más pues...” y “Que bien que probó nuestra gastronomía. Es un comensal más”, fueron algunos comentarios a favor.

LA DEFENSA DE MI BARRUNTO

Sobre los comentarios negativos, Augusto Sánchez contó un poco de la visita de Evo Morales a su restaurante. “He recibido a un presidente. La cocina peruana no tiene bandera, no distingue si es verde, rojo o azul. No se discrimina a nadie, sea feminista, del LGTB, con cabello y sin cabello, con barba o sin barba, presidente, expresidente. No”, explicó.

Agregó que le explicó el origen de La Causa a Evo Morales y le comentó que para la preparación del cebiche se requiere de ingredientes de diversas del país, por ello la importancia de la inversión privada. “Así que tranquilos, bajen el nerviosismo y el tecleo, y a producir, que es lo más importante. Más que teclear, anda a trabajar compadre y usted también señorita”, finalizó.

