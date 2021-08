El excanciller del gobierno de Francisco Sagasti, Allan Wagner, se pronunció por la llegada de las vacunas contra el COVID-19 a nuestro país. Al respecto, afirma que estas “están compradas y llegarán”. Su pronunciamiento se da en medio de la discusión que ha generado la demora en la llegada de las dosis adquiridas por el gobierno peruano.

“A mi modo de ver el bache se ha producido porque Sinopharm no ha podido cumplir con los suministros contratados debido al fuerte rebrote del virus en China. Es una empresa estatal y el gobierno chino ha hecho que se priorice el suministro interno. Pero ya están llegando y entre agosto y setiembre deben llegar los 10 millones de dosis adquiridas”, señala Wagner a través de las redes del Movimiento Resucita Perú Ahora.

Por esta razón, Wagner recomienda a la actual gestión del presidente Pedro Castillo “estar encima de ellos y del gobierno chino”, con la finalidad de que se mantengan las fechas de embarque que han sido señaladas.

En el caso del laboratorio Pfizer, Wagner explicó que este siempre cumple con la entrega de los suministros contratados. “En agosto llegarán 2,8 millones de dosis y otro tanto en setiembre. Y entre octubre y diciembre llegarán 17,8 millones de dosis Pfizer ya compradas”, anotó.

Además, agrega, a partir de setiembre llegarán 17 millones de vacunas compradas a AstraZeneca y los 11,5 millones de vacunas que nos debe asignar el Covax facility.

Recuerda que también hay compras negociadas con J&J y Gamaleya, pero estos laboratorios “no pueden asegurar suministros porque han tenido problemas de producción”.

Demanda supera la oferta

Allan Wagner también comenta que la variable Delta del coronavirus ha recrudecido la pandemia en muchos países, razón por la cual la demanda continúa superando ampliamente la oferta, por lo que es necesario continuar haciendo permanentes gestiones, incluso a nivel de cancilleres y presidentes, para que puedan recibirse las vacunas compradas.

“De otro lado, es importante cuidar la programación de la vacunación para que se tenga en cuenta la disponibilidad de vacunas y que se mantenga un trabajo en equipo de la Cancillería con el Ministerio de Salud, que es el ente rector”, añadió.

No politizar el tema vacunas

En breve diálogo con este Diario, el excanciller comentó que con este pronunciamiento busca transmitir serenidad a la población que está preocupada por la llegada de más vacunas al país.

Consultado si hubo descuido en las gestiones por parte de las autoridades actuales de la Cancillería, Wagner evitó pronunciarse. “Yo he dejado la Cancillería de tal manera que no sé si ha habido un descuido o no, en eso no entro, no es ese el propósito (de mi pronunciamiento”, indicó.

También exhortó a no politizar el tema. “Yo creo que hay que remontar esto de echarse la culpa unos a otros, además de politizar el tema, es un tema que debe trabajarse con mucha seriedad, estamos hablando de vidas, no estamos hablando de vacunas”, puntualizó.

Sí volvió a insistir en que las gestiones para la oportuna llegada de las vacunas compradas deben ser permanentes de parte de la Cancillería, el Minsa y el Ministerio de Economía y Finanzas. “Camarón que se duerme se lo lleva la corriente”, subrayó.

