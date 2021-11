El excomandante general del Ejército, José Vizcarra Álvarez, confirmó que existieron presiones desde el Gobierno para que se realicen ascensos en su institución, a los cuales rehusó, pues no correspondía según la meritocracia. Detalló que esto ocurrió en los días previos a que se publicara su pase a retiro, luego de solo tres meses en el puesto.

En declaraciones a RPP, Vizcarra Álvarez aseveró que nunca se le explicaron los motivos por los que se le separó del cargo “solo no haber complacido los pedidos de ascenso”.

“En primer lugar no es de mi agrado mencionar esto, pero luego de oír al ministro de Defensa, tengo la obligación de informar con la verdad, el principal problema es que el presidente ni el comandante general me informaron sobre mi pase a retiro. Si bien es cierto que puede elegir al comandante general, debería haber algún motivo o falta grave”, aseveró.

“El señor Fidel Bocanegra jamás ha usado ningún medio para sugerir su ascenso. El ministro de Defensa [Walter Ayala] y el secretario general de Palacio, Bruno Pacheco, insistieron en los ascensos de varios recomendados. Quiero puntualizar dos, hablamos del coronel Sánchez Carhuarcamo y Ciro Bocanegra. Ambos [Ayala y Pacheco] insistieron tanto que tuvimos intercambios de ideas sobre cómo funcionan las fuerzas armadas que ellos no pudieron entender. Los días 11 y 12 y 13 de octubre llevé las recomendaciones institucionales de los ascensos, el ministro me llamó a Palacio diciendo que no había atendido los pedidos, nos recibió el secretario de presidencia y le explicamos. Él [el secretario] nos dijo que todo se puede hacer si se quiere”, agregó.

Con relación a este tema, el excomandate general reveló que tuvo una reunión con el presidente de la República, Pedro Castillo, en la que le explicó que no era posible ascender a las personas que estaba recomendado.

“Llegué a pensar que el presidente no sabía de esta situación, entonces le manifesté [al presidente] la situación y luego de que el me dijera cómo podía hacer para ascenderlos, yo le dije que era imposible porque sus puntajes no sobrepasaban a los demás candidatos, me manifestó si se podía hacer algo, le dije que podía darle una vacante por decreto pero le advertí del impacto negativo iba a ser grande”, refirió.

Vizcarra fue reemplazado en el cargo la semana pasada por Walter Horacio Córdova Alemán luego de solo tres meses en el cargo, mediante una resolución publicada en el diario El Peruano.

La versión del ministro Ayala

Sobre este tema, el ministro Ayala, descartó que los cambios en los comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea respondan a una represalia por parte del presidente de la República, Pedro Castillo, por no haber atendido sus supuestos pedidos para ascender a dos hijos de un amigo suyo.

“Supuestamente (es por estos ascensos). Prácticamente son rumores, trascendidos. Son comentarios. Le digo la verdad, a mí los comandantes generales me proponen una lista de ascensos. Lo que yo hago es lo reviso, muy bien, lo firmo. No lo revisé”, detalló la mañana del sábado 6 de noviembre a Exitosa.