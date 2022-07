Una empresaria denunció que es extorsionada por sujetos que le exigen el pago de S/5.000 para no atacar su restaurante ubicado en la cuadra 33 de la Av. Brasil, en el distrito de Magdalena del Mar. “Lo que me queda es de repente cerrar porque no hay forma de pagarle a ellos y mantener a mi personal”, dijo a Latina.

De acuerdo al matinal, todo inició con llamadas intimidantes y un mensaje vía WhatsApp en el que los delincuentes le pedían una suma fuerte de dinero a la agraviada para dejarla trabajar.

“Mensajes en el que me piden S/5 mil para poder trabajar tranquila dicen ellos. Y sino mi familia, y yo, van a pagar todo, que me van a mandar un explosivo. Yo no tengo el dinero para poder darles. Es imposible, lo único que me queda si en realidad no me va a dejar trabajar, es cerrar porque no tengo otra forma”, señaló.

Extorsionadores le exigen miles de soles a dueña de restaurante

Si bien denunció el caso en la comisaría, las amenazas continuaron con el envío de fotos de granadas y armas. A esto se suma que dos sujetos en moto llegaron a su local en Magdalena. “Gritaron mi nombre. Una de las chicas que estaba en el salón llama a la de cocina y ella les dice que no estaba, porque no estaba. ‘Ah, que no está’, repitieron mi nombre y miraron”, contó.

Ante esta situación, la denunciante pide el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el personal de serenazgo del distrito. “Que tomen en cuenta esta denuncia que estamos haciendo. No estamos pidiendo algo del otro mundo, queremos trabajar, nada más”.

VIDEO RECOMENDADO

Ricky Martín estuvo durante unos días en el ojo de la tormenta, y es que una denuncia en su contra por abuso, incesto y violencia doméstica por parte de su propio sobrino causó un gran revuelo. ¿Qué fue lo que ocurrió y cómo sigue el caso? Te lo contamos en este video.