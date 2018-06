Eyvi Ágreda: Colectivo 'Ni una menos' convoca a marcha frente al Palacio de Justicia [VIDEO y FOTOS]

El colectivo Ni una menos convocó este viernes a una multitudinaria marcha frente al Palacio de Justicia para manifestarse por el caso de Eyvi Ágreda , una joven de 22 años que perdió la vida tras ser atacada brutalmente por Carlos Hualpa Vaca.

" Eyvi Agreda ha muerto. Nuestro dolor es una herida que arde por ya no poder hacer nada más por ella, por esa impotencia y rabia ante el absurdo y la monstruosidad de la violencia contra ella. La lloramos ahora. Cuánto hubiéramos querido que ella nunca tuviera que pasar por esto, y es lo que único que nos queda en las manos; la lucha por que ninguna otra mujer sea una nueva víctima en este país. En este país que también es otra herida" , dice el evento de Facebook organizado por Ni una menos.

Asimismo, el colectivo Ni una menos criticó que el agresor de Eyvi Ágreda , Carlos Hualpa Vaca , cumpla prisión preventiva por el ataque contra la joven, que finalmente desembocó en su dolorosa muerte.

Pero no solo critican al Poder Judicial. Ni una menos también se refirió a las polémicas declaraciones de Martín Vizcarra sobre la muerte de Eyvi Ágreda . "El presidente Martin Vizcarra manifestó: 'a veces esos son los DESIGNIOS de la vida'. No, señor presidente, no son designios de la vida, a Eivy LA MATARON, SU AGRESOR Y UN ESTADO QUE DESPRECIA Y ES CÓMPLICE DE LA VIOLENCIA MACHISTA QUE NOS MATA TODOS LOS DÍAS" , expresaron desde Facebook .

La marcha por Eyvi Ágreda tendrá lugar este viernes 1 de junio desde las 7 de la noche. Los manifestantes se reunirán frente al Palacio de Justicia, en el Parque de las Aguas, Cercado de Lima.

Eyvi Ágreda murió la mañana de este viernes por un shock séptico como consecuencia de las graves quemaduras que le provocó su acosador, Carlos Hualpa Vaca. El pasado 23 de abril, la joven se encontraba en un bus en Miraflores cuando el sujeto la roció con gasolina y le prendió fuego.

