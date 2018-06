Eyvi Ágreda: La historia de la joven estudiante que luchó por su vida tras ser quemada por un acosador

Lamentable noticia. Eyvi Ágreda falleció esta mañana en el Hospital Guillermo Almenara. La joven de 22 años, quien fue brutalmente atacada por Carlos Hualpa en un bus no resistió más a las quemaduras en su cuerpo.



Eyvi Ágreda fue atacada al interior de un bus de transporte público en Miraflores el martes 23 de abril resultando con quemaduras de tercer grado en más del 65% de su cuerpo.



Falleció Eyvi Ágreda. (Video: Canal RPP)

EL HECHO

Producto del brutal ataque en el mes de abril, la Policía llegó hasta el lugar para iniciar las investigaciones. Pues el responsable fue identificado como Carlos Javier Hualpa Vacas (37).



Pasadas las 7 de la noche del martes, Hualpa Vacas subió al bus de placa B3H-711 en la avenida República de Panamá en Miraflores con dirección a Chorrillos.



El sujeto se ubicó en los asientos de atrás del bus y esperó que Eyvi Ágreda se suba paraderos más adelante. Los testigos manifestaron que Carlos Hualpa vestía una polera naranja, lentes negros y una mochila negra.



Tras unos minutos, el sujeto roció gasolina sobre el cuerpo de Ágreda y le prendió fuego con un encendedor. Previamente, Hualpa le dijo: "Te quemo porque si no eres mía, no eres de nadie".

Tras el ataque, los pasajeros intentaron detener al agresor pero no pudieron porque también se vieron afectados por el fuego. Mientras que el chofer del bus donde sucedieron los hechos, intentó frenarlo pero no pudo por la fuerza de Hualpa.



Inmediatamente, se usó un extintor de polvo químico para auxiliar a Eyvi Ágreda . Las llamas alcanzaron a once pasajeros más que fueron auxiliados por los bomberos. Eyvi fue trasladada al Hospital Guillermo Almenara.

RÁPIDA CAPTURA

La sede de la División Policial de Investigación Criminal de Miraflores capturaron a Hualpa Vacas en su domicilio en Carabayllo.



El detenido pidió permiso ese día en su trabajo y la policía indicó que tenía una quemadura en uno de sus brazos.



Hualpa Vacas manifestó a la policía que la quemadura había sido producto de un accidente cuando cocinaba en casa y estaba muy nervioso cuando se lo interrogaba.



La Policía Nacional presentó al sospechoso en la sede de la Depincri frente a todos los periodistas. El sujeto se negó en primera instancia de ser el autor de los hechos pero luego terminó confesándolo.



PRISIÓN PREVENTIVA

El Juzgado Penal de Turno Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó 9 meses de prisión preventiva contra Hualpa Vacas por el delito de feminicidio en grado de tentativa.



En la audiencia, estuvieron los pasajeros del bus que resultaron también afectados. Sin dudas, la figura de delito de feminicidio en grado de tentativa cambia a feminicidio agravado.

LAS OPERACIONES

Eyvi Ágreda fue internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y tratada por médicos especialistas en quemaduras.



Ese mismo día del hecho, fue operada en las extremidades superiores y el miércoles 24 de abril fue intervenida en la parte del tórax, pues tenía gran parte de su rostro, cuello y tronco quemado.



El parte médico indicaba que tenía afectadas las vías respiratorias y comprometido sus riñones e hígados. Eyvi Ágreda fue inducida al sueño por la gravedad de su situación y los médicos creyeron conveniente que sea por tres meses.



Los médicos del hospital Almenara indicaron que la joven debía someterse a diez intervenciones más por las quemaduras de segundo y tercer grado.



El mismo presidente de la República, Martín Vizcarra y la presidenta de ESSALUD, Fiorella Molinelli, condenaron este tipo de acto de violencia y aseguraron que brindaría todo lo necesario para la recuperación.



LA LUCHA POR SU VIDA

Tras ocho intervenciones quirúrgicas , la joven cajamarquina empezó a recuperarse y salir adelante. Además, recibía constantes donaciones de sangre de la población, Policía Nacional y Ejercito del Perú para que pueda recuperarse lo más pronto posible. .



Lamentablemente, después de varias operaciones, Eyvi Ágreda perdió la vida el día de hoy, 1 de junio. Según declaraciones de sus familiares, la joven no pudo resistir a las quemaduras que tenía en su cuerpo.