Dolor, indignación y rabia. Ayer, a las 11:15 de la mañana, Eyvi Ágreda Marchena , la joven de 22 años que fue quemada con gasolina por un insano sujeto dentro de un bus, se fue de este mundo . Su frágil cuerpo no soportó una infección generalizada y, pese a las súplicas de su madre, dejó de existir. James Ágreda, uno de sus hermanos, solo tuvo un pedido: la pena de muerte para Carlos Hualpa Vacas (36) , el asesino.



“Las leyes tienen que cambiar. ¡Por favor! Hoy fue mi hermana, mañana quién sabe. Queremos la pena de muerte para ese asesino. No merece vivir. No solo mató a Eyvi , sino a toda la familia”, dijo James entre lágrimas.

El director del Hospital Guillermo Almenara, Luis Bromley, informó que la joven falleció de una infección generalizada , causada por la bacteria de la pseudomona, que invadió su cuerpo hace unos días, por lo que fue entubada. “Fueron doce las operaciones que se le realizaron a Eyvi para extraerle todo el tejido quemado. Pero la infección, que había superado en dos oportunidades, terminó por llevársela”, explicó Bromley.



Eyvi tenía muchas ganas de vivir, pese a que su recuperación era lenta. “Sabía que permanecería un año en el hospital, pero eso no la amilanó, por el contrario, estaba ansiosa de volver a estudiar y hacer su vida”, acotó.

La estudiante de Negocios Internacionales nunca supo cómo se quemó. Sus familiares evitaron darle detalles para evitar que se deprima. Fueron 38 días que la joven luchó por vivir en la unidad de cuidados intensivos.



Por la tarde, su cuerpo fue llevado a la Morgue de Lima, donde se le realizaron estudios requeridos por las autoridades. Horas más tarde, en medio de desgarradoras escenas de dolor, fue llevada a Los Olivos , donde es velada.

Diferentes políticos expresaron sus condolencias a la familia Ágreda. El presidente Martín Vizcarra dijo sentirse ‘muy apenado’.

La Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer y otras entidades se sumaron al rechazo contra la violencia hacia la mujer y pidieron sanción ejemplar para Hualpa Vacas .

* Eyvi fue quemada dentro de un bus, el pasado 24 de abril, por Carlos Hualpa Vacas.

* El agresor la seguía y, aprovechando que estaba dormida, le echó combustible y la prendió. Él estaba obsesionado con ella.

* Tenía el 60 % de su cuerpo quemado: pecho, espalda, glúteos y brazos.

