Este Perú necesita leer, alimentarse de la creación constante que realizan sus intelectuales. Ese es el camino correcto para crecer como sociedad. La Biblioteca Nacional del Perú, con 201 años de creada, actualmente está dirigida por una mujer, que tiene entre sus principales preocupaciones, servir. Fabiola Vergara, es la Jefa institucional de la BNP, es egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ha emprendido un proyecto ambicioso, pero a la vez generoso. Este es un viaje al interior de una dama empoderada y sin ganas de rendirse.

Fabiola, ¿lees desde siempre?

Tuve la suerte de hacerlo desde que era chiquita.

¿El primer libro que ‘devoraste’?

Debe ser ‘La gallinita laboriosa’

¿Luego como reforzaste esa costumbre?

En la Universidad San Marcos, donde estudié Bibliotecología, fui mucho más influenciada por otras personas.

¿Por ejemplo?

Mi esposo estudió Literatura, allí lo conocí y era quien me recomendaba libros.

¿Qué obras te presentaba?

En ese tiempo leía mucha literatura francesa, también empecé con William Shakespeare.

¿Eres de las que puedes manchar las hojas de mantequilla porque desayunas leyendo?

Si me apasiona una lectura, no lo suelto y paso toda la noche con el libro.

¿Gustas subrayar las partes interesantes?

Todavía tengo esa costumbre.

¿Marcas frases que sirven para la vida?

Con los académicos es que hago más ese ejercicio.

¿Y los otros?

Los de ficción no los rayo.

¿Es verdad que solo un tonto presta un libro y es más tonto quién lo devuelve?

Si he prestado y me han devuelto porque ahí está el trabajo, conseguir la devolución.

En la universidad, ¿fuiste ‘Ratón de biblioteca’?

Sí y ese fue un tema. En San Marcos iba siempre a la de la Facultad, también a la Central y de la Universidad Católica.

¿En tu casa?

Tenía la de mis abuelos.

Hay algunos estudiantes que rompes las hojas de los libros

Es algo mezquino, no pensar en el bien común.

¿Has ido a Amazonas a comprar libros?

En mis tiempos de estudiantes y antes de la pandemia. Fui y encontré una sala de lectura.

¿Es un gran paso?

Me parece muy bien que hayan migrado a ese concepto.

LEE: Razonamiento verbal y matemático: la Biblioteca Nacional brinda asesoría gratuita para la preparación de postulantes

¿Por qué hay un matriarcado en la Facultad de Bibliotecología?

Es verdad que somos más mujeres que hombres.

Hoy tu representas el empoderamiento de la mujer

He trabajado mucho y me he preparado para asumir esta posición.

¿Hay mucho machismo en el Perú?

Todavía hay muchos problemas estructurales. Pero poco a poco la sociedad se da cuenta que no hay carreras para hombres o mujeres.

¿Cómo hacemos para qué la gente se sume al hábito de leer?

Parte de la estrategia es tener bibliotecas modelos.

¿Y hay lugares a dónde acudir?

Tenemos esta sede donde me estás entrevistando, la Gran Biblioteca Pública de Lima y seis estaciones que remodelamos en pandemia.

¿Hay otras?

El biblio móvil que recorre la ciudad y que son dos. Hay uno en Ica y otro en Piura, además una estación de Biblioteca pública en Cutervo.

¿Han llegado a lugares recónditos como el que nombras?

Hemos llevado esta propuesta a 12 islas del lago Titicaca.

Hay escritores que no registran sus obras, muchos son del interior

Hay los que no pueden venir hasta Lima a realizar el depósito legal y por ello hemos sacado una nueva ley sobre el tema. Incluye la descentralización para poder hacerlo.

Están los literatos que auto gestionan sus obras

En la feria del Libro estuvo presente la Independiente. Necesitamos que ellos que registren su trabajo.

Gracias por permitirnos interiorizarnos

A ustedes pro la entrevista.

