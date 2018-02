Facebook: Convocan a marcha contra la 'Ley del esclavo juvenil'

Saldrán a las calles a defender sus derechos. En vista de que el miércoles se aprobó el proyecto de ley 01215, de la congresista fujimorista Rosa Bartra, los estudiantes convocaron a una marcha contra la también llamada 'Ley del esclavo juvenil' en Facebook.



La marcha está programada para el viernes 23 de febrero a las 4:00 de la tarde. El punto de reunión será la Plaza San Martín, en el Centro de Lima.



Como se sabe, el proyecto de ley de Bartra incorpora una nueva modalidad denominada ‘Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo’, que está dirigida a estudiantes de carreras técnicas, y no será remunerada.



Esto quiere decir que los estudiantes técnicos trabajarán sin beneficios laborales. El tiempo de duración no podrá exceder las 448 horas, distribuidas en un periodo máximo de 3 años y las labores del estudiante no deberán ser mayores a las 4 horas diarias y 20 horas semanales.



" Congreso aprobó hoy el proyecto de ley 1215/2016-CR, el cual modifica la Ley 28518, Ley de Modalidades Formativas Laborales, de manera que se incorpora una nueva modalidad denominada

que permite que los jóvenes con estudios técnicos trabajen hasta por tres años sin sueldo", se lee en la información del evento en Facebook.