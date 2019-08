Delincuente graba un video en Facebook para amenazar a su víctima y solo consigue que la policía lo arreste | VIDEO

Un delincuente armado con varias pistolas y revólveres grabó un video por Facebook para enviarle una 'temible' amenaza a su víctima, pero jamás pasó por su cabeza que esto serviría para que la policía obtenga su ubicación y así lo arreste en Ventanilla.



Según Punto Final de Latina, el sujeto responde al nombre de David Jara, alias 'Deivis' y se trata de un peligroso criminal acusado de varios crímenes en el norte chico.



En el video se puede ver a David Jara lanzando frases de grueso calibre, contra esta persona. En la mano lleva una pistola y un chaleco donde colocó otras armas.

'Deyvi' fue atrapado por la Policía. (Video: Punto Final)

En este video, 'Deyvi' afirma que todavía no está preso 'como muchos creen' y que no tiene miedo a morir, 'porque para él la vida no vale nada', incluso reta a su víctima 'a encontrarse en la cancha, para ver quién es más gallo'.



Este video en Facebook habría servido a la policía de la Dirincri para arrestarlo el pasado 18 de agosto, cuando intentaba vender armas, en el distrito de Ventanilla.

Según el informe, el sujeto del video es un 'peligroso sicario, responsable de varios homicidios, en el norte de la capital.



Al final del video se puede apreciar una foto de 'Deyvi' con una cara de asustado, detenido en las instalaciones del Departamento de Investigación de Homicidios de la Dirincri.